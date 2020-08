$!Corte Suprema de Puerto Rico declara válidas las primarias

SAN JUAN (AP) — La Corte Suprema de Puerto Rico falló el miércoles que los votos depositados durante unas primarias incompletas realizadas el fin de semana son válidos, y que el domingo 16 de agosto se llevará a cabo una segunda ronda electoral en los centros que no abrieron o que no estuvieron abiertos las ocho horas reglamentarias.

El fallo fue emitido en respuesta a cinco demandas incoadas luego de que la falta de boletas o la demora en su entrega derivó en que el domingo sólo se votara en aproximadamente 60 de los 110 centros de votación de Puerto Rico.

“Esperemos que, a nombre de la democracia, no haya más fallos, ineficiencia, errores ni dilaciones. Cualquier otro resultado o desviación a lo aquí intimado sería claramente inaceptable”, señaló la corte.

Tres de las cinco demandas fueron interpuestas por candidatos a gobernadores que exigieron que los sufragios que ya habían sido emitidos fueran contabilizados y difundidos. Una cuarta demanda, presentada por la gobernadora Wanda Vázquez —quien compitió en las primarias de su partido_, solicitaba la realización de una segunda ronda electoral en los centros de votación que iniciaron operaciones tarde.

La quinta demanda fue presentada por una votante representada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), y en ella pedía anular estas primarias completamente y realizarlas de nuevo.

Luego de la debacle en las votaciones, las autoridades electorales reconocieron que las últimas boletas restantes llegaron hasta el sábado por la noche y que los camiones de alquiler que transportaban las boletas y las máquinas de voto electrónicas no salieron a sus rutas sino hasta el domingo en la mañana, día de las primarias. Por lo general, los materiales se entregan con uno o dos días de anticipación.

Vázquez y los presidentes de los dos partidos principales de la isla han exigido la renuncia del titular de la comisión electoral, Juan Ernesto Dávila.

Dávila ha dicho que sería irresponsable dimitir mientras se resuelve el tema de las primarias, y comentó a The Associated Press que no cree que haya sido un error llevar a cabo las votaciones a pesar de que sabía que la entrega de materiales iba demorada. Culpó del retraso a la pandemia, a la tormenta tropical Isaías y a una solicitud de último minuto por parte de ambos partidos para que se emitieran boletas adicionales.

'Quiero exhortar al pueblo de Puerto Rico que tenga confianza en nuestro sistema electoral', dijo Dávila en un comunicado difundido poco después del fallo judicial. “Evaluaremos y adoptaremos las medidas que correspondan para asegurarnos que el proceso de votación sea ordenado y que se honre las expectativas de los electores que participen de este proceso”.

La junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico autorizó destinar 1,27 millones de dólares para la segunda ronda electoral, advirtiendo en una misiva que “la eficiencia en el uso de esos fondos es primordial”.

Vázquez compite contra Pedro Pierluisi, un exsecretario de Justicia que representó a Puerto Rico en el Congreso federal durante ocho años, en la lucha por la nominación a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, que está a favor de la estadidad.

Pierluisi se desempeñó brevemente como gobernador el año pasado tras la renuncia de Ricardo Rosselló en medio de protestas multitudinarias por corrupción y la filtración de un grupo de chat repleto de obscenidades. Sin embargo, la Corte Suprema decretó que Vázquez era la próxima en la línea de sucesión porque ella era la secretaria de Justicia y en ese momento nadie fungía como secretario de Estado.

El principal partido de oposición, el Partido Popular Democrático, tiene tres aspirantes: La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, conocida por sus diferencias públicas con el presidente Donald Trump tras el paso del huracán María; el senador por Puerto Rico Eduardo Bhatia; y Carlos Delgado, alcalde de la localidad de Isabela, en el noroeste de la isla.