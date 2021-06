$!Corte Suprema rechaza tercera impugnación a ley 'Obamacare'

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una impugnación presentada contra la ley de salud conocida popularmente como “Obamacare”, preservando la cobertura de seguro para millones de ciudadanos.

Mediante una votación de 7-2, los jueces dejaron totalmente intacta la ley al fallar el jueves que Texas, otros estados liderados por los republicanos y dos particulares no tenían derecho a presentar su demanda ante un tribunal federal. El gobierno del presidente Joe Biden dice que 31 millones de personas tienen seguro médico debido a la ley, promulgada durante el gobierno del presidente Barack Obama.

Las principales disposiciones de la ley incluyen protección para personas con afecciones de salud preexistentes, una gama de servicios preventivos sin costo y la expansión del programa Medicaid, que asegura a las personas de bajos ingresos, incluidos quienes trabajan en empleos que no pagan mucho o que no otorgan seguro médico.

También dejaron vigente el requisito ahora inoperante de la ley de que las personas tengan seguro médico o paguen una multa. El Congreso hizo que esa disposición fuera irrelevante en 2017 cuando redujo la multa a cero.

La eliminación de la multa se había convertido en el pretexto para que Texas y otros estados liderados por republicanos, así como el pasado gobierno de Donald Trump, atacaran la ley en su totalidad. Argumentaron que, sin la obligación, un pilar de la ley cuando se aprobó en 2010, el resto de la ley también debería eliminarse.

Con una Corte Suprema de tendencia más conservadora, que incluye a tres personas designadas por Trump, los opositores de la ley Obamacare esperaban que la mayoría de los jueces finalmente acabara con la ley, contra la que han estado luchando durante más de una década.

Sin embargo, la tercera impugnación a la ley en la Corte Suprema terminó de la misma forma como ocurrió con las otras dos: la mayoría del máximo tribunal norteamericano rechazó los intentos de deshacer la ley o eliminarla por completo.

El juez Stephen Breyer escribió a nombre del tribunal que los estados y las personas que presentaron la demanda federal “no demostraron que tengan argumentos para atacar como inconstitucional la disposición de la ley de una cobertura esencial mínima”.

Debido a que desestimó el caso por la falta de legitimación de la parte demandante —la capacidad de demandar— el tribunal en realidad no se pronunció sobre si el mandato individual es inconstitucional, ahora que no hay sanción por no tener seguro. Tribunales inferiores habían anulado el mandato, mediante fallos que ahora fueron borrados por el fallo de la Corte Suprema.

El periodista de The Associated Press Ricardo Alonso-Zaldivar contribuyó para este despacho