Costa Rica remonta y se clasifica, igual que Jamaica

ORLANDO (AP) — En apenas un minuto del segundo tiempo, Costa Rica dio la vuelta a un partido que se le había complicado, y superó el viernes 2-1 a Surinam, con lo que aseguró su clasificación y la de Jamaica a los cuartos de final de la Copa de Oro.

Gleofilo Vlijter puso en ventaja a la selección surinamesa a los 52 minutos, pero Joel Campbell igualó a los 58 y Celso Borges dio la delantera a los ticos a los 59.

Costa Rica llegó a seis puntos, con lo que selló su pasaje a la ronda siguiente. Jamaica arribó a ese mismo número de unidades, gracias a un triunfo por 2-1 sobre Guadalupe, en el primer encuentro de la doble cartelera en el Orlando City Stadium.

“Es la mejor noticia, clasificar a la segunda ronda. Creo que de todos modos hay que reparar mucho de lo que se hizo, sobre en el primer tiempo”, recalcó en la videoconferencia el estratega colombiano Luis Fernando Suárez. “No me gustó el funcionamiento, me parece que el equipo fue muy pasivo en la marca, después muy lento en la producción de jugadas, me parece que se equivocó mucho en tener la pelota básicamente en zona defensiva”.

La victoria tica llegó con angustia. Vlijter recibió un balón en el área chica y tuvo tiempo de darse la media vuelta para abrir el marcador.

Una buena jugada dio la igualdad a Costa Rica. Alonso Martínez, quien ingresó como suplente, adelantó un balón para Borges, quien intentó un tiro cruzado. El arquero Warner Hahn repelió, pero el balón quedó a los pies de Campbell para que marcara.

Y un minuto después, Campbell desbordó por la banda izquierda y envió un centro al área. Borges remató de cabeza con fuerza para vencer a Hahn.

“El segundo tiempo me gustó mucho más, aun con todas esas sensaciones de estar siempre en la aprehensión de que ellos nos hicieran el primer gol”, añadió Suárez. “El equipo resuelve bien”.

El nerviosismo de la selección costarricense empeoró en los últimos cinco minutos, tras la expulsión de Francisco Calvo, tras la consulta del videoarbitraje (VAR) para detectar una supuesta agresión.

JAMAICA REMONTA TAMBIÉN

Junior Flemmings anotó en la agonía del encuentro y Jamaica remontó para superar2-1 a Guadalupe.

Guadalupe se puso al frente apenas a los 3 minutos, con un autogol de Amari’i Bell, quien desvió hacia las redes un tiro-centro de Dimitri Ramothe.

A los 13, los Reggae Boyz igualaron con un estupendo derechazo de Cory Burke desde el balcón del área, para dejar inmóvil al arquero Yohann Thuram.

Cuando el empate parecía sentenciado, Flemmings realizó una excelente jugada individual que definió el encuentro. El atacante del Birmingham de la USL controló un balón en las inmediaciones del área y realizó gambetas para llevarse a cuatro defensas de Guadalupe, antes de definir con un zurdazo que pasó entre las piernas de Thuram.

Surinam y Guadalupe se quedaron en el fondo, eliminados y sin sumar.