Creador de 'Cops' Langley muere en carrera en México

ARCHIVO - En esta foto del 1 de mayo de 2007, John Langley, creador de la serie de TV 'Cops', durante una entrevista en Nueva York. Langley has died during a road race in Mexico, a family spokeswoman said. Langley murió el sábado 26 de junio de 2021 durante una carrera todoterreno en México, dijo una portavoz familiar, según la cual habría sufrido un infarto. Tenía 78 años.