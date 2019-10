$!Cristiano Ronaldo pide descartar demanda por violación

LAS VEGAS (AP) — Los abogados de Cristiano Ronaldo pidieron a un juez federal que descarte la demanda de una mujer en Nevada que alega que el astro del fútbol la violó en Las Vegas en 2009 o que ordene mantener a puerta cerrada las negociaciones de un acuerdo.

La defensa de la acusadora de Ronaldo, Kathryn Mayorga, no respondieron de inmediato a consultas el martes sobre los recursos presentados recientemente en el caso que se refiere a un acuerdo de confidencialidad de 2010 y un pago de 375.000 dólares.

El abogado de Ronaldo en Las Vegas, Peter Christiansen, declinó referirse a los documentos presentados el 14 de octubre.

“El señor Ronaldo siempre ha sostenido que este fue un encuentro consensual”, consignó el recuso que pide descartar el caso.

El juez federal no ha fijado una fecha para la audiencia para frenar el proceso judicial e invocó una provisión del acuerdo que da cabida a una mediación privada.

The Associated Press por lo general no revela el nombre de las personas que dicen ser víctimas de agresiones sexuales. Mayorga otorgó consentimiento a través de sus abogados, Leslie Mark Stovall y Larissa Drohobyczer, para ser nombrada.

Mayorga alega conspiración, difamación, incumplimiento de contrato, coerción y fraude. Sus abogados quieren anular el acuerdo de 2010 y recibir 200.000 dólares adicionales por parte de Ronaldo. Admitieron que Mayorga recibió 375.000 dólares en 2010. La corte mantuvo en secreto el acuerdo original.

Los abogados de Mayorga aseguran que ella no incumplió el acuerdo de confidencialidad. Acusan a Ronaldo y a sus allegados de difundir noticias sobre el mismo en medios europeos en 2017.