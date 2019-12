$!Críticos de Nueva York premian a “The Irishman”

NUEVA YORK (AP) — El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York nombró el miércoles a “The Irishman” (“El irlandés”) como la mejor película, entregándole a la épica de mafiosos de Martin Scorsese el segundo honor de este tipo en dos días.

Es la segunda vez que Scorsese ha recibido el premio mayor de los críticos de su ciudad tras “GoodFellas” (“Buenos muchachos”) de 1990. También lo nombraron mejor director en 2006 por “The Departed” (“Los infiltrados”).

Este triunfo le ha dado más impulso a la campaña de la temporada de premios de “The Irishman”, que el martes fue nombrada mejor película por la Junta Nacional de Reseñistas. Adicionalmente los críticos de Nueva York le dieron el premio de mejor actor de reparto a Joe Pesci por su papel en la cinta.

Si “The Irishman” logra seguir con esta serie de premios le podría dar a Netflix su primer Oscar. El año pasado los críticos de Nueva York eligieron otra cinta de Netflix como mejor película, “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón. Eventualmente “Roma” ganó el premio a mejor cinta extranjera.

Lupita Nyong'o de 'Us' (“Nosotros”) fue nombrada mejor actriz por los críticos y Antonio Banderas ('Dolor y Gloria”) mejor actor. Laura Dern fue elegida mejor actriz de reparto por sus papeles en “Marriage Story' (“Historia de un matrimonio”) de Noah Baumbach y “Little Women” (“Mujercitas”) de Greta Gerwig.

El premio a mejor director fue para dos neoyorkinos: Josh y Benny Safdie, cuya próxima película “Uncut Gems' es protagonizada por Adam Sandler en el papel de un marchante en el distrito joyero de Manhattan.

El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, fundado en 1935, entregará los premios de su 85ª ceremonia el 7 de enero. El grupo agregó dos premios especiales para el compositor Randy Newman, quien hizo la música de “Marriage Story” y “Toy Story 4' este año, y la organización de preservación de películas independientes sin fines de lucro IndieCollect.

El resto de los ganadores son:

Película de no ficción: “Honeyland”

Guion: “Once Upon a Time ... in Hollywood'

Cinematografía: Claire Mathon for “Portrait of a Lady on Fire”

Película de lengua extranjera: “Parasite”

Película animada: “I Lost My Body”