$!Cruz Azul mantiene marcha invicta con triunfo 2-0 sobre León

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cruz Azul extendió su marcha invicta en el Apertura mexicano, haciendo a un lado los problemas fuera de la cancha y los desafíos por el coronavirus que ha enfrentado.

Un tanto del zaguero paraguayo Juan Escobar y un cobro de penal de Santiago Giménez en la recta final fueron la pauta para que Cruz Azul hilvanara su tercera jornada sin derrota al vencer el sábado 2-0 al León.

Ahora, el conjunto celeste es segundo con siete unidades, mismas que posee América, que es líder por tener mejor diferencia de goles.

El buen momento futbolístico de La Máquina se da en el contexto de la dura situación que afronta su presidente Guillermo Álvarez Cuevas, sobre quien pende una orden de aprehensión al ser acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El conjunto también ha padecido la pandemia de COVID-19. No contó con su defensa Julio César Domínguez, quien recibió el alta hospitalaria momentos antes del partido luego de superar una neumonía, padecimiento relacionado con el coronavirus que sufrió hace unas semanas.

“Nuestra fortaleza en el juego es el trabajo en conjunto”, destacó el estratega celeste Robert Dante Siboldi, con quien Cruz Azul hilvana 18 partidos sin perder.

Escobar dio una muestra de su potencia después de que el León se salvó en la línea un remate bombeado de Luis Romo, pero el esférico quedó en el aire para la llegada del zaguero paraguayo, quien lo mandó de un frentazo al fondo de las redes a los 4 minutos.

Giménez se estrenó como goleador en el certamen luego de cobrar el penal que se le otorgó luego de ser derribado en el área al comienzo del agregado.

León no lució vertical a la ofensiva en su visita a la capital y concedió su primer descalabro del curso para quedarse con cuatro unidades en la 10ma posición.

El duelo pasó por un fuerte chubasco en el segundo tiempo que influyó para que los equipos no desplegaran mejores acciones al ataque por las dificultades en el campo.

Cruz Azul, al igual que América, tiene en estos primeros juegos del torneo el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria como casa debido a las adecuaciones que se realizan al Estadio Azteca. Todos los juegos de este torneo son sin aficionados debido a la pandemia.

CHIVAS SIGUE DE CAPA CAÍDA

Las Chivas seguían sin victoria y sin goles en el certamen después de caer en casa 1-0 ante Puebla, que igualó a América y a Cruz Azul como los equipos con más puntos en el certamen con siete.

El delantero mexicano-peruano Santiago Ormeño logró la diana de la victoria con una soberbia definición de media vuelta en el área a los a los 62.

Las Chivas extendieron su crisis al quedarse con un punto en la 16ta posición. Para este duelo dispusieron del debut del centrocampista Alan Torres, quien tuvo una amarga presentación en la máxima categoría después de ser expulsado a los 35 minutos.

El conjunto rojiblanco ha sorteado un comienzo difícil de torneo al registrar varios contagios por COVID-19, incluidos Fernando Beltrán, Alexis Vega, Oribe Peralta y Miguel Ángel Ponce, quienes no estuvieron disponibles para el partido.

“Preocupa la falta de gol. No hay excusas ni pretextos, no solo es que no metemos gol, es que no estamos creando las oportunidades suficientes”, analizó el estratega de las Chivas, Luis Fernando Tena, sobre su equipo, único en el certamen sin goles.

El conjunto de La Franja extendió su buena racha cuando visitaba Guadalajara con su tercera victoria en fila y la cuarta en los últimos seis partidos en los que no ha perdido. Su última derrota se remonta a 2017.

RAYADOS SACA DRAMÁTICA IGUALADA

El joven de 21 años Daniel Parra marcó un tanto a los 90 minutos con el que rescató la igualada del Monterrey 2-2 con Santos, en el duelo que los Rayados tuvieron la reincorporación del arquero Hugo González y del colombiano Dorlan Pabón tras pasar un periodo en cuarentena.

Parra definió en el área en la recta final; su equipo se había puesto al frente con un tanto del argentino Nicolás Sánchez a los nueve.

El también argentino Julio Furch marcó por Santos a los 24 y Sánchez hizo un autogol a los 76 para que Torreón diera la vuelta momentáneamente.

González y Pabón entraron en los planes del estratega Antonio Mohamed después de perderse la jornada pasada por un aislamiento obligatorio, tras saberse que habían estado en una reunión social, rompiendo con los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.

Monterrey se ubica en la sexta posición con cuatro unidades, mismas que posee Santos que marcha 9no.