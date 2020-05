$!¿Cuándo volveremos a darnos un apretón de manos tras el coronavirus?

El científico del comportamiento Val Curtis, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, relata en su libro “Don´t Look, Don´t Touch” (No me mires, no me toques), que una de las posibles razones por la cual las personas aprietan las manos y dan besos en las mejillas para saludar es porque indican que la otra persona es lo suficientemente confiable como para arriesgarse a compartir sus gérmenes.

Según unos artículos publicados en la década de 1920 por la Revista Estadounidense de Enfermería, “las manos son agentes de transferencia bacteriana” por lo cual recomendaban a los ciudadanos apretar sus propias manos como forma de respeto a la hora de saludar.

Pese a esto, el saludo de manos se convirtió en el símbolo casi universal de saludo profesional, hasta tal que estudios científicos sostienen que “un buen apretón de manos activa la misma parte del cerebro que procesa otros tipos de estímulos de recompensa, como la comida o el sexo.