$!Dan Campbell, el nuevo entrenador de los decaídos Lions

Los Lions de Detroit lograron contratar al entrenador que salieron a buscar desde el primer día: Dan Campbell.

El equipo anunció el miércoles que alcanzó un acuerdo con el coach de tight ends de los Saints de Nueva Orleáns, un día después de presentar formalmente a Brad Holmes como su gerente general.

Campbell firmará un contrato de seis años, según una personal al tanto de la negociación y que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que los detalles del acuerdo no han sido difundidos.

“Con más de 20 años de experiencia como entrenador y jugador en la NFL, Dan conoce del rigor del fútbol americano profesional y lo que se requiere para ser exitoso', dijo al propietaria del equipo Sheila Ford Hamp.

Aunque Holmes pasó a ser uno de los cuatro gerentes de raza negra en la NFL, la franquicia mantuvo la tendencia de contratar a estrategas blancos.

Los Lions fueron uno de siete equipos con plazas vacantes para el puesto de entrenador en jefe. Los Jets de Nueva York son los únicos que no han fichado a un blanco. El nuevo capataz de los Jets es Robert Saleh, hijo de padres libaneses.

Filadelfia y Houston, en tanto, aún no llenado sus vacantes de entrenador en jefe.

La NFL cuenta con apenas cuatro entrenadores de minorías: Mike Tomlin (Pittsburgh), Ron Rivera (Washington), Brian Flores (Miami) y Saleh, el primer musulmán.

Campbell, de 44 años, también ejercía como asistente principal del entrenador en jefe de los Saints. Cuenta con 11 años de experiencia como técnico en la NFL y otros 11 como jugador.

Tuvo marca de 5-7 como entrenador interino de los Dolphins de Miami en 2015.

Campbell, quien jugó con los Lions entre 2006 y 2008, es el primer exjugador de la franquicia nombrado como entrenador desde que Joe Schmidt, un miembro del Salón de la Fama y dos veces campeón de la NFL, lo hizo entre 1967-72.

Los Lions despidieron en noviembre al gerente general Bob Quinn y al entrenador Matt Patricia.

En algo más de dos campañas bajo la dirección de Patricia, previamente coordinador defensivo de Nueva Inglaterra, Detroit registró una foja de 13-29-1. Fue su primera experiencia como entrenador en jefe.

Detroit cerró con una foja de 5-11 la pasada temporada — la 13ra con al menos 10 derrotas desde 2000. La franquicia apenas ha obtenido una victoria en los playoffs desde que conquistó el campeonato en 1957.