$!Dan paliza a dominicano en El Bronx tras discusión por escándalos frente a su edificio

Cinco agresores le dieron una paliza, dejándolo con numerosas cortaduras en la cara, un ojo lesionado y hematomas en el cuerpo, al dominicano Silverio Serrata, de 60 años, durante una discusión porque él y un pariente, conserje de un edificio en El Bronx, les habían estado pidiendo a los atacantes que cesaran los escándalos que hacen frente al inmueble, incluyendo música día y noche a todo volumen.

Serrata dijo que otros miembros de su familia fueron también atacados por el grupo.

El ataque ocurrió en la avenida Davison y la calle 190 en el vecindario Fordham Manor en El Bronx, el domingo a las 3:00 de la madrugada.

“Cuando llegué de trabajar, ellos estaban discutiendo y yo no quería que el hijo mío saliera, estaban en la puerta y cuando la abrí, me halaron para afuera”, relató Silverio. No me acuerdo de más nada”, añadió.

Aquilino Serrata, pariente de Silverio y conserje del edificio, dijo que la discusión comenzó cuando se les pidió a los agresores abandonar el área, pero ellos se negaron.

“Esto es una zozobra que nos tienen aquí, nos dejan basura todos los días, y a mí me ponen multas del ayuntamiento y tengo que pagarlas yo”, explicó el conserje.

Dijo que, además, los agresores se mantienen escuchando música a todo volumen día y noche, afectando la calidad de vida de los residentes en el edificio y la comunidad.

“He hablado con ellos, diciéndoles que no pueden estar aquí, en el edificio y afuera haciendo esa bulla”. El hijo quería salir también y tuve que agarrarlo, porque podían matarlo. Si hubiera salido, se atrevían a asesinarlo”, explicó.

Los dos dominicanos dijeron que están recibiendo amenazas del grupo, cuyos miembros les han advertido que si se querellan con la policía, los van a matar.