$!Darvish lanza sin hit hasta la 7ma en victoria de Cachorros

CHICAGO (AP) — Yu Darvish sabía que su número de lanzamientos era alto. Sin embargo, no se sentía fatigado.

Darvish no toleró imparable sino hasta la séptima entrada, para cumplir su tercera apertura destacada en forma consecutiva, y los Cachorros de Chicago se impusieron el jueves 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee, para seguir liderando las mayores.

El japonés permitió sólo un hit, un jonrón solitario de Justin Smoak por todo el jardín derecho, cuando había un out de la séptima entrada, al 98vo lanzamiento del juego. Fue relevado por Casey Sadler para el comienzo del octavo capítulo.

Darvish, derecho de 33 años, repartió 11 ponches e hizo 104 pitcheos.

En dos ocasiones anteriores, se había quedado a un out del juego sin hit, ambas con los Rangers de Texas. Sin embargo, descartó que haya pensado en aquellas actuaciones durante el encuentro ante Milwaukee.

“Sabía que no me iban a dar otro inning, por el número de lanzamientos que había hecho”, indicó. “Simplemente traté de evitar que me anotaran”.

Antes del garrotazo de Smoak, Darvish había permitido sólo tres corredores en las bases. Dio un boleto a Ben Gamel en la segunda entrada y otro al venezolano Orlando Arcia en la quinta, además de golpear a Christian Yelich con un lanzamiento bajo en el inning inicial.

“Lució muy bien, logrando un ponche de inmediato”, dijo el manager de los Cachorros, Dvid Ross. “Durante la mayor parte del juego su mecánica fue muy buena No tuvo que trabajar tanto durante el juego”.

Kyle Schwarber conectó un jonrón solitario en el segundo acto, y Chicago mejoró a una foja de 13-3, que no ostentaba desde 1907. El boricua Javier Báez produjo una carrera, lo mismo que Ian Happ y David Bote.

Darvish firmó un contrato por 126 millones de dólares y seis años con los Cachorros como agente libre en febrero de 2018, pero se vio aquejado por una serie de lesiones de codo y triceps. Tuvo una mala salida en esta campaña, al enfrentar en julio a los Cerveceros.

Pero después ha mejorado notablemente. Ha colocado su efectividad a 1.88 y ha ponchado a 27 en 24 innings.

El derrotado fue Brett Anderson (0-2).

Por los Cerveceros, los venezolanos Avisaíl García de 4-1 con una anotada, Omar Narváez de 4-0. Arcia de 2-1.

Por los Cachorros, los boricuas Báez de 4-0 con una remolcada, Víctor Caratini de 3-1. El venezolano Willson Contreras de 2-0 con una anotada.