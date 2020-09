Davidovich admite que tiene que pulir su juego tras caer el octavos de final

Nueva York, 6 sep (EFE).- El español Alejandro Davidovich, que este domingo cayó en octavos de final del Abierto de Estados Unidos ante el alemán Alexander Zverev, admitió tras el partido que aún tiene que pulir varios aspectos de su juego, pero se mostró muy contento con el nivel de tenis que ha mostrado durante el torneo.

'Mis sensaciones son muy buenas, he llegado a la segunda semana, y la verdad es que estoy muy contento del nivel que he hecho y la verdad es que nos vamos muy contentos', dijo Davidovich en una rueda de prensa posterior al encuentro.

El malagueño, número 99 de la ATP, admitió que tiene que 'pulir mucho detalles' de su juego.

'Obviamente todo. Mi derecha, mi saque, todos mis golpes, el juego de pies, obviamente también la mentalidad. Hay que ir puliendo muchas cosas. Físicamente puedo estar mucho mejor. Básicamente todo, mi cuerpo entero', enumeró.

Davidovich señaló que, durante el encuentro ante Zverev, intentó seguir 'construyendo' su juego, pero que en los momentos más importantes el alemán sacaba su mejor tenis.

A ello se unieron molestias en el tobillo derecho tras intentar llegar a una dejada de su contrincante en la tercera y última manga.

'En el tercero ha pasado lo de mi tobillo, pero no es excusa. Yo quería seguir jugando', afirmó. EFE

hc/hbr

, Heintentando irpooca poco contrutendo mi juego pero en los momento mas impotantes siempre paarecía. Lo he intentado, en el tercero ya ha pasado lo de mi tobillo pero no es excusa. Yo quería seguir jugando. No al mismo nivel pero bueno, mis sensaciones sin muy buena,s he llagdo a la segunda semana, y la verdad es que etsoy muy contento del nivel que he heco y la verdad es que nos vamos uy ontentos.

M llevo mucha experiencia, he jgado todos los partidos prmera a 5 sets, luego dos a 4. Sabia que tnia buen ficiso peor la verdad es que he aguntado bastante bien toos los partidos. He hecho todos los partidos de menos a mas. así que me voy con esas esancion de fidisico astante contenta. Estanmos haciendo buen trabajo. Obviamente hayq ue pulir muchos detalles, y me voy con ua sensaicon bastante buena. A nivel mental tambien he trabajado mucho, en el partido lo he intentado en varias ocaisones, no ha oidod ser, Alex estaba bastante fuerte, Nada más que felicitarle y seguir mi camnio.

Obviamente todo, mi derecha, mi saque, todos mis golpes, el juego de pies, obviamente tb la mentalidad hay que ir puleindo mcuhas codas, fisicamente puedo estar mucho, mejor. Basicamente todo, mi cuerpo entero.

La tuve ya hace tres años en W cuando lo gane, noteñ mucho ea presion y lo gestione muy mal, Ahora mismo acabo de perder y estoy muy contento con m porgreso estoy muy tranquilo del trbajo que estamos haciendo, no tengo ninguna presion, ninguna tension extra de la que tengo que tener porque yo voy con mi eruipo a full, no me centro a nivel ranking ni se me ven mas ojos, asñi que no creo que vaya a haber extra de presion.

Primer juego del tercer set, me ha hecho una contradejada a mi derecha y al frenar brusco me ha fasticiadio un poco pero seguramente no sea nada. Todavia no tengo ninguna, no se nada en concreto.