De la Torre dice no reconocer a su Toluca, que volvió a recibir cuatro goles

Toluca (México), 3 sep (EFE).- José Manuel de la Torre, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, reconoció este jueves, luego de que su equipo cayó 4-1 con Querétaro, no reconocer a su conjunto que por segunda fecha al hilo recibió cuatro goles.

'No reconozco a este equipo. Trabajamos mucho durante la semana, ponemos atención a los detalles, pero los errores que cometemos son caros y esto es preocupante', subrayó el técnico mexicano al final del juego de la fecha ocho del Apertura 2020.

En la jornada siete Toluca perdió en Puebla con marcador de 4-1, que se suma al 4-1 de esta noche y convierte a la defensiva de los Diablos Rojos en la peor del campeonato con 18 tantos recibidos en ocho partidos.

'Es preocupante porque hemos trabajado en muchos detalles durante la semana, ponemos mucho cuidado en los movimientos de la defensa y con todo ello no hemos conseguido poder poner orden', reiteró.

En el juego de este jueves, Toluca se fue abajo en el primer tiempo 2-0 y en la segunda mitad recibió un par de goles más; su reacción sólo alcanzó para hacer a un gol a 13 minutos del final, aunque lo que más preocupó a De la Torre fue el ánimo de su equipo.

'No me gustó lo que mostramos, porque ahora también tuvimos mucha desidia en cómo definimos las cosas, en la disputa del balón. Te puedes equivocar, eso pasa, pero hoy no hubo mucho coraje de mi equipo para reaccionar'.

José Manuel de la Torre no quiso señalar a ningún jugador en particular, pero sí se refirió al desempeño en conjunto de su aparato defensivo.

'Hubo errores en las decisiones que se tomaron, pero eso pasa en el momento, son decisiones que toman los jugadores, ellos son los que están dentro de la cancha y nada más'.

Fuera de casa, Toluca ha jugado cuatro partidos con récord de un triunfo y tres derrotas, incluida la de esta fecha siete del certamen.

Con el descalabro, el equipo rojo se colocó en las sexta posición con 12 unidades; acumula cuatro triunfos y cuatro derrotas; Querétaro es noveno con 10 puntos.

Para la jornada nueve del Apertura, Toluca recibirá a Juárez FC y Querétaro visitará a Chivas de Guadalajara, el próximo martes. EFE