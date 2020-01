$!De menos a más, Roger Federer avanza a cuartos en Australia

Roger Federer necesitó un rato para encontrar su ritmo en la cuarta ronda del Abierto de Australia, un partido después de un agotador y difícil escape en el que estuvo a dos puntos de la derrota.

Esta vez necesitó todo un set para componerse.

Tras verse errático en el primer parcial, Federer dominó los otros tres sin problema alguno, llegando a los 57mos cuartos de final de Grand Slam en su carrera al vencer a Marton Fucsovics 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 el domingo.

En el primer set, Fucsovics apuntó: “Roger estaba fallando mucho”.

Pero Federer, como lo dijo él mismo: “Finalmente encontré la forma. Tuve un buen comienzo del segundo set y eventualmente se hizo más fácil”.

Cuando se enfrente con Tennys Sandgren, el martes, será su 15tos cuartos de final en el Abierto de Australia. Ha ganado el título en Melbourne Park seis veces, de un total de 20 títulos mayores.

Federer bromeó sobre el nombre de Sandgren, que fue nombrado en honor a su bisabuelo.

“Él obviamente no iba a ser beisbolista”, le dijo Federer a la concurrencia en la Rod Laver Arena en la entrevista tras el partido. “Nunca je jugado contra Tennys. He jugado mucho tenis, pero nunca contra Tennys”.

En el otro duelo de cuartos en esa parte del sorteo, el campeón defensor Novak Djokovic juega contra Milos Raonic, de Canadá.

El lunes en la cuarta ronda, los partidos son Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios, Daniil Medvedev vs. Stan Wawrinka, Dominic Thiem vs. Gael Monfils y 7 Alexander Zverev vs. Andrey Rublev.