Laruns (Francia), 6 sep (EFE).- Declaraciones de protagonistas de la novena etapa del Tour de Francia.

- Adam Yates (BGR/Mitchelton Scott, exlíder):

'Sabía cuando llegué al Tour que no estaba al cien por cien. Di todo lo que pude para aguantar. Creo que podemos estar orgullosos de lo que hicimos. Ahora descansaré, tendré un día de reposo y luego lo intentaré en algunas etapas'.

- Peter Sagan (SVK/Bora, maillot verde):

'Traté de coger la escapada pero gasté muchas fuerzas y luego no tuve la energía para hacer más. Así que he ido tranquilamente en el 'grupeto'. Todos los días veo cómo me despierto por la mañana. Nunca se sabe lo que puede pasar en el Tour. A veces puedes recibir un gran golpe en la cabeza. Es mejor pensar en el presente y no en el futuro'.

- Marc Hirschi (SUI/Sunweb, protagonista de la escapada del día):

'Estoy triste porque al final no he podido rematar con un triunfo. Quise entrar en la escapada porque estamos en el Tour para ganar etapas. Pensamos que hoy había una probabilidad, así que teníamos que hacerlo. Había que probar'.

'Al final, me aconsejaron que esperara a los perseguidores porque no soy malo en el esprint. Tenía la esperanza de poder ganar, pero al final no lo hice'.

- Guillaume Martin (FRA/Cofidis, tercero de la general):

'Se ha subido muy rápido el Marie-Blanque desde la aproximación, Ha sido un día muy intenso de principio a fin, sin tregua. Creo que he tenido una buena actuación y sigo estando entre los mejores'.

- Omar Fraile (ESP/Astana):

'No sé lo que ha pasado con 'Supermán' López, creo que iba con un compañero. Llegamos a la jornada de descanso con la moral alta. Estamos a mitad de Tour, queda mucha montaña y el equipo está bien. Esperamos pasar una jornada de descanso tranquila y que no haya positivos por el Covid'. EFE