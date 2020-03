Decretan "toque de queda" en Puerto Rico para evitar propagación de contagios por Coronavirus

Durante la emergencia han sido reiteradas las denuncias que señalan que en los aeropuertos no se sigue el protocolo de verificar el estado de salud de los pasajeros que llegan a Puerto Rico procedentes de distintos países.

Otros municipios han detallado que no se atenderá público en la sede alcaldía, ni en dependencias como Servicios al Ciudadano, Planificación y Permisos, oficinas de Finanzas, Programas Federales, Legislatura Municipal, Recursos Humanos, Oficina del Alcalde y Secretaría Municipal.

"He ordenado establecer un toque de queda para todos los residentes de Puerto Rico. El mismo comenzará a las 9:00 pm hasta las 5:00 am del día siguiente, el cual se extenderá hasta el 30 de marzo.

Alerta ciudadana

El miedo al contagio del coronavirus se ha recrudecido, llevando a cada vez más personas, entre el temor y la histeria, a recurrir al uso de mascarillas, guantes y remedios caseros "preventivos".

Escasean como nunca antes, en farmacias y en supermercados, desinfectantes de manos, los jabones con propiedades antibacteriales y hasta las botellas comunes de alcohol isopropílico, según pudo comprobar la periodista corresponsal de Diario Libre en un recorrido por Santurce, sector de alta concentración de inmigrantes dominicanos.

"Esto es una histeria. Ya he ido a tres farmacias y a dos tiendas y no tienen alcohol”, indicó Rosa Valdez, dominicana con diez años en Puerto Rico, mientras salía presurosa de la Farmacia Americana, ubicada en la calle Loiza.

Aseguró que nunca había enfrentado una situación similar y que sus parientes la llaman para que regrese a República Dominicana.

"Pero es peor en esta crisis coger para un aeropuerto. Yo pienso quedarme aquí y no podré trabajar por estas dos semanas”, se lamentó

A las 4:01 de la tarde, los teléfonos celulares de miles de residentes en la isla, vibraron al recibir una alerta de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, con el mensaje de texto que cita: "Gobernadora ordena toque de queda desde hoy 9:PM-5AM", como recordatorio personalizado de la disposición gubernamental y el estado de emergencia decretado.

Cierre a la llegada de cruceros

Mientras, ya entró en vigor en la isla el cierre total a la llegada de barcos cruceros.

De hecho, la Autoridad de Puertos negó hoy, en horas de la mañana, la entrada al muelle de San Juan del crucero Celebrity Summit por considerarlo "demasiado riesgoso", por el antecedente de que una pasajera de ese mismo barco, que había estado en Puerto Rico recientemente, dio positivo a coronavirus en Canadá.

Tampoco autorizó entrar a los barcos Freedom of the Seas, Norwegian Epic y Carnival Fascination, que no pudieron atracar en muelle ya que se les exigió permanecer sin desembarcar "Hasta que la Guardia Nacional estableciera la logística para cumplir con los chequeos preventivos del COVID-19", lo que suponía dos días sin poder poner pies en tierra.

La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) comenzará a partir de este lunes a verificar la temperatura de todas las personas que entren al país por puertos y aeropuertos.

A nivel internacional, el virus ha infectado a más de 150,000 personas en todo el mundo y matado a más de 5,600.