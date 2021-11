$!Demanda: NRA dio fondos ilegales a Trump, otros republicanos

O´FALLON, Missouri, EE.UU. (AP) — Una demanda federal en Estados Unidos acusa a la National Rifle Association (NRA) de violar las leyes de financiamiento de campañas al usar compañías fachada para canalizar ilegalmente hasta 35 millones de dólares a varios candidatos republicanos, incluyendo el expresidente Donald Trump y el senador Josh Hawley.

El Campaign Legal Center presentó la demanda el jueves en Washington a nombre de Giffords, una organización sin fines de lucro para el control de armas fundada por la exsenadora demócrata Gabby Giffords. Acusa a la NRA de prácticas desde 2014 “para evadir las regulaciones de financiamiento de campaña usando una serie de empresas fachada para coordinar ilegal y subrepticiamente proselitismo con al menos siete candidatos a puestos federales”.

La demanda nombra como coacusados a Hawley y el representante Matt Rosendale, pero el texto acusa también a la NRA de “contribuciones excesivas y no reportadas” a las campañas de Trump y los senadores republicanos Thom Tillis, Ron Johnson, Tom Cotton y al exsenador Cory Gardner. Las contribuciones a Rosendale fueron durante su fallida campaña del 2018 para el Senado, dice la demanda.

La campaña de Trump en 2016 recibió hasta 25 millones de dólares como parte del esquema, agrega.

Dos afiliadas de la NRA — National Rifle Association of America Political Victory Fund y National Rifle Association of America Institute for Legislative Action — están acusadas de coordinar con candidatos republicanos para usar el mismo personal y los mismos vendedores para anuncios de campaña.

“La ley de financiamiento de campañas prohíbe que grupos como la NRA compren influencia sobre funcionarios electos coordinando gastos con las campañas de esos candidatos”, dijo la abogada de Campaign Legal Center Molly Danahy en una nota de prensa. “Cuando los intereses especiales como la NRA conspiran con candidatos, esa coordinación ilegal corrompe nuestro proceso electoral y priva a los electores de su derecho a saber quién gasta dinero para influenciar sus votos”.

La NRA respondió en jueves con una declaración que califica la demanda de “otro abuso premeditado del público por nuestros adversarios — que no se detienen ante nada en su agenda antilibertad. Esta última acción es tan equivocada como es transparente. La NRA tiene confianza total en sus actividades políticas y sigue resuelta a dejar las cosas claras”.