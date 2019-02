$!Demócratas invitan a Cardi B para discurso político en Iowa y ella evalúa la oferta

El club demócrata del condado Polk en el estado de Iowa, invitó a la rapera de origen dominicano Cardi B a participar en una reunión, en la cual piden pronuncie un discurso político, tomando en cuenta la radical oposición de la artista contra el Gobierno de Donald Trump y los republicanos.

La artista dijo, tras confirmar la invitación, que está evaluando la posibilidad de asistir a la reunión de los demócratas en Iowa, pero rechazó sugerencias de que podría aspirar a un cargo político en el futuro, incluso, a la presidencia de Estados Unidos, candidatura, que dijo, le han aconsejado.

La etiqueta política a Cardi B, vino después que ella, apareciera en sus espacios de redes sociales, criticando acremente a Trump por el cierre del Gobierno en enero, y diciendo que no era posible que eso estuviera ocurriendo en Estados Unidos, “por un maldito muro”.

Pero, esa no es su primera crítica política.

Antes, ella se había pronunciado sobre algunos temas, acusando a la clase gobernante y a los poderosos de que el mundo esté como está.

En el programa "Extra" conducido por AJ Calloway, él le preguntó “si Cardi 2020 era una posibilidad”. Respondió con un “no, no, no...”

A pesar de esto, la rapera no descarta aceptar una invitación de los demócratas del condado de Polk, un grupo político de izquierda en Iowa, para hablar en una recepción de su elección cuando visite el estado en mayo.

"Eso realmente me asustaría, pero no me importaría. Hablaría de la forma en que hablo", dijo Cardi, y agregó que a ella no le importaría "si saliera una maldición" de su boca.

Dijo que si decide asistir a la reunión en Iowa, su discurso se podría relacionar con todos los que la escucharan.

"La gente mira las cosas que los entretiene, así que pudiera hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos con un poco de entretenimiento, ¿por qué no?", dijo la rapera.

Explicó por qué querría adoptar ese enfoque diciendo que "algunas personas tampoco quieren ver las noticias porque no entienden lo que está pasando, ¿sabes que el nivel de lectura de Estados Unidos está en un cuarto grado?”.

“He estado viendo a muchos políticos, usan esas grandes palabras elegantes. Mucha gente no entiende lo que están diciendo, así que lo desglosaría", añadió.

Ella ha llamado la atención de los fanáticos, políticos y comentaristas de noticias por tras una serie de publicaciones en las redes sociales criticando a Trump y al cierre del Gobierno.

En enero, Cardi B se lanzó en una perorata llena de censura al encarar el cierre parcial del Gobierno que obligó a los empleados federales a trabajar sin sueldo como resultado de la lucha de Trump por la financiación del muro en la frontera con México.

"Solo quiero recordarte que han pasado un poco más de tres semanas", dijo la cantante en su video viral de Instagram, "Trump ahora le está ordenando a los trabajadores del Gobierno federal que regresen a trabajar sin que se les pague", criticó ella.

“Esto es realmente serio, hermano. Esto es una locura. Nuestro país está en un infierno ahora, todo por el muro de un rey”, comentó en la red social, hablando en inglés.

Después de que el video comenzó a hacerse viral el presentador del programa "Late Show", Stephen Colbert, sometió una petición al partido Demócrata para que Cardi fuera quien refutara el discurso sobre del martes de Trump sobre el Estado de la Unión, cuya respuesta se le confirió al ex congresista y actual procurador estatal de Texas, Javier Becerra.

La respuesta de ella fue "¿por qué no?"

Cuando "Extra" le preguntó cómo se sentía sobre la reacción a su postura política, Cardi respondió que la gente dice de repente, que ella es muy inteligente.

"Pero es que esto no se trata de ser inteligente. Esto es algo para que veas las noticias y puedas entender", dijo la rapera.