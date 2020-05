Departamento de Estado: Cuba 'no coopera' en antiterrorismo

LA HABANA (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos informó al Congreso de su país que Cuba no cooperaba en los esfuerzos antiterroristas por albergar a dirigentes de la guerrilla colombiana y algunas personas buscadas por ese gobierno. La noticia se dio a conocer en un comunicado de la dependencia entregado el miércoles a la prensa.

Esta comunicación no es igual a la lista de países patrocinadores del terrorismo que difunde anualmente Estados Unidos, pero muestra un elemento más del giro radical de su política hacia la nación caribeña. La Habana no había sido ligada con este tipo de actividades por Washington desde 2015.

Cuba y otros países rechazan sistemáticamente la lista o cualquier tipo de evaluación en esta materia por considerarla politizada según las conveniencias del momento de la Casa Blanca, al tiempo que sirve para justificar sanciones contra otros Estados.

“El Departamento de Estado notificó al Congreso que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba estaban certificados...como ‘no cooperando completamente’ con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en 2019”, precisa el documento difundido a medios.

Para el caso de Cuba, el comunicado reconoció que es la primera vez en cinco años que la isla ingresa en esta esfera, una cuestión espinosa en las relaciones binacionales y de la que La Habana defendió salir con ahínco luego del deshielo que comenzó el expresidente Barack Obama en 2014 y cambió en 2017 con asunción de Donald Trump.

Según el comunicado del Departamento de Estado, Cuba “rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes” del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y que se quedaron en la isla luego de que las negociaciones con la fuerza rebelde se suspendieran en 2019. Los guerrilleros permanecieron en la isla al amparo de un protocolo de diálogo de paz avalado también por Noruega, pero que el presidente colombiano Iván Duque —aliado de Estados Unidos en la región— desconoció.

Además, agregó el texto, “Cuba alberga a varios prófugos estadounidenses de la justicia buscados por cargo de violencia política” como es le caso de Joanne Chesimard, más conocida como Assata Shakur y quien tiene asilo político en la nación caribeña desde los años 70.

Precisamente, la víspera, Cuba exhorto a Estados Unidos a “hacer coincidir su retórica contra el terrorismo y su política de lucha contra el terrorismo internacional” investigando a fondo para dar respuesta sobre un ataque a tiros a su embajada en Washington el pasado 30 de abril.

El miércoles, tras el anuncio estadounidense, el canciller Bruno Rodríguez rechazó la inclusión de su país.

“EEUU pone a #Cuba en lista espuria países no cooperan en lucha vs el terrorismo, pero no impidió ni condena ataque terrorista 30/4 vs nuestra Embajada en Washington”, escribió Rodríguez en su cuenta en Twitter. “Esconde su historial de terrorismo de Estado vs Cuba e impunidad de grupos violentos en su territorio”.

Desde Bogotá, Colombia, el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se refirió a la situación. “Hay que recordar que el gobierno de Colombia, a través de la cancillería, ha insistido a Cuba la entrega de los miembros del ELN que están en la isla y ese país había venido argumentando unos protocolos que se habían firmado en el gobierno anterior; protocolos que nosotros consideramos no son aplicables”.

Ceballos también se refirió a Venezuela, país también incluido en la comunicación. El señalamiento de Estados Unidos, dijo, “responde a una insistente solicitud del presidente Duque de señalar la presencia continua de miembros tanto de las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del ELN en territorio venezolano”.