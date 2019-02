$!Después de 32 años en EEUU ponen en deportación dominicano por error en trámite de residencia

Después de residir 32 años en Estados Unidos, un dominicano que por temor rehúsa identificarse y dar la cara, está en proceso de deportación después de ser arrestado por la Policía de Inmigración y de Protección Fronteras (ICE), en mayo, cuando regresaba de la República Dominicana.



El dominicano reside en el vecindario de Forest Hills en Queens y apareció en el noticiario NY 1 Noticias, entrevistado por el reportero Jonathan Inoa.

Expuso al periodista que los oficiales migratorios le dijeron que tiene que abandonar Estados Unidos porque cometió un error al llenar la petición de residencia.



Captado de espalda por la cámara señaló que su peor pesadilla fue el cierre del Gobierno por parte del presidente Donald Trump, porque una cita que tenía el 7 de enero fue cancelada y hasta ahora no se le ha asignado una nueva fecha.

Dijo que es abuelo y que su angustia aumenta porque tiene una hermana enferma en la República Dominicana a la que no puede visitar.



"Yo quiero que se resuelva porque esto me ha traído muchos inconvenientes a mí. No poder viajar, y me tiene a mí frustrado", dijo el dominicano.



Explicó que su solicitud de residencia fue llenada por un notario que trabaja en una agencia de servicios múltiples.



Pidió a Trump y a inmigración no dejarlo seguir sufriendo más a él y a los otros millares de inmigrantes afectados por la misma situación.



Según datos revelados por especialistas en la materia, cerca de un millón de casos están retrasados luego del cierre del Gobierno que concluyó recientemente.