$!Destacado abogado y piloto dominicano muere al caer su avioneta sobre una vivienda

Francisco Knipping-Díaz

El abogado, cuyo apellido es de origen alemán, se graduó en 1999 en la Escuela de Leyes del colegio comunitario Taouro y estudió piscología y educación en el colegio de la universidad de Nueva York (CUNY) en Queens.

Hizo el bachillerato en la escuela secundaria George Washington del Alto Manhattan, y llevaba décadas ejerciendo la abogacía en la comunidad dominicana de Nueva York, dirigiendo su bufete Law Office of Knipping Díaz, situado en la avenida Audubon y la calle 182 en el mismo vecindario.

Tuvo varios casos de trascendencia mediática y fue reconocido como uno de los criminalistas más litigantes de la ciudad. Entre los casos que manejó destaca el de Qurino Ernesto Paulino Castillo, extraditado a Nueva York, Estados Unidos.

Aunque el cierre de esta crónica, las autoridades no habían dado a conocer su identidad, su esposa y su amiga Carmen Vega confirmaron la trágica noticia.

Vega, escribió en su página de Facebook este domingo en la noche: “Francisco Knipping Por siempre te recordare hermano / vuela alto, muy alto / R.I.P”, sobre una fotografía del abogado sentado en el panel de controles de su avión.

La casa sobre la cual cayó el avión, se prendió en llamas, causando pavor entre los residentes de la tranquila zona rural, y la cola quedó colgando en un ángulo del techo de la residencia cubierta de madera.

La policía dijo que tres personas estaban dentro de la casa cuando el avión se estrelló, según el periódico Poughkeepsie Journal. Una murió, otra resultó gravemente herida y una tercera aún estaba desaparecida el domingo. Uno de los tres pasajeros del avión también murió.

En la escuela secundaria local Our Lady of Lourdes (Nuestra Señora de Lourdes) en Poughkeepsie se dijo que Jerry Bocker, padre del graduado de 2013 Will Bocker, fue una de las víctimas. Hannah, la hermana de Will, estaba en estado crítico.

Bocker, era un empleado jubilado de Verizon, y era el dueño de la casa sobre la que cayó el avión.

Catie Corcoran, quien dijo que era una amiga de la familia, comenzó una recaudación de fondos en Facebook para los Bockers, escribiendo: “la casa de mi amiga Sarah Bocker fue atropellada por un avión hoy, perdió a su padre, y su hermana pequeña está ahora en la unidad de quemados en el hospital, ella también perdió a sus mascotas familiares y estamos tratando de buscarlas. No tienen hogar a donde ir y nada que ponerse, etc. ¡Cualquier donación ayudaría! Muchas gracias”.

Los vecinos buscaban el domingo las mascotas desaparecidas de la familia, incluidos cuatro gatos y un cachorro de Golden Retriever llamado Charlie.

Otro Golden Retriever llamado Buoy fue encontrado el domingo por la mañana, informó el Poughkeepsie Journal.

Otro perro, un Terranova negro llamado Molly fue recuperado, pero murió por sus heridas, según el periódico.