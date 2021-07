$!Destituido fiscal anticorrupción de Guatemala abandona el país por su seguridad

Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) reconocido nacional e internacionalmente por su labor anticorrupción, ha abandonado el país por temor a su integridad.

Sandoval, quien fue destituido en la víspera por la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ingresó a territorio salvadoreño para resguardar su seguridad el viernes a la medianoche, sin dar detalles sobre su destino final.

Sandoval es el quinto operador de justicia que ha abandonado el país en menos de tres años a causa de las investigaciones anticorrupción que realizó.

“Tristemente se convierte en una dinámica que tenemos que vivir muchos servidores públicos en Guatemala simplemente por no ser útiles para un régimen”, dijo Sandoval a The Associated Press.

Acompañado por el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas; el embajador de Suecia en Guatemala, Hans Magnusson; activistas de derechos humanos y un equipo de la AP, Sandoval llegó a la frontera de Las Chinamas entre Guatemala y El Salvador, ubicada a 120 kilómetros de la capital guatemalteca.

“Desde donde esté voy a seguir trabajando por el pueblo de Guatemala, más que por seguridad me voy para no darle gusto a quienes hacen de la supervivencia de un régimen de expoliación de los recursos del estado su modo vivendi', subrayó Sandoval.

Miles de personas externaron su rechazo por la decisión de Porras a través de las redes sociales y otras salieron a las calles.

El sábado, cientos de personas protestaron frente al Ministerio Público portando carteles con frases como “Consuelo de los corruptos”, “Yo apoyo al Fiscal Sandoval” y “Fuera corrupta”, en referencia a la fiscal general. La policía ha desplegado a cientos de sus agentes frente a las instalaciones de la Fiscalía y del Palacio Nacional donde se ha convocado a otra protesta.

Tras su destitución, Sandoval reveló en conferencia de prensa que creía que una de las razones por que se le destituía del cargo eran los avances que realizó en una investigación que involucra a altos funcionarios del actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei, quien ha dicho públicamente que Porras es su amiga, y a quienes la fiscal estaría protegiendo.