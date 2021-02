$!Detectan gran construcción en centro nuclear israelí

La foto satelital del 22 de febrero de 2021 de Planet Labs Inc. muestra una construcción en el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres del Neguev cerca de Dimona, Israel. Una instalación nuclear reservada sede del programa de armamento nuclear no declarado de Israel parece estar pasando por su mayor proyecto de construcción en décadas, según fotos satelitales analizadas por The Associated Press.