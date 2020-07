Director de OMS llora y pide unión en medio de la pandemia

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedro Adhanon Ghebreyesus dejó entrever que esta crisis sanitaria por el COVID-19 que tiene en vilo al mundo es una oportunidad para que haya “solidaridad global y liderazgo global”.

“Mis amigos, no se equivoquen. La mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí. Más bien, es la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional. No podemos vencer esta pandemia como un mundo dividido. El virus prospera en la división pero se frustra cuando nos unimos”, afirmó Adhanom.

“Este es un momento para la autorreflexión, para mirar el mundo en que vivimos y para encontrar formas de fortalecer nuestra colaboración a medida que trabajamos juntos para salvar vidas y controlar esta pandemia”, ya que “juntos, ahora tenemos una oportunidad única en la generación para demostrarnos mutuamente que podemos ser mayores que la suma de nuestras partes”, agregó.

El director de la OMS aprovechó para recalcar que el virus no conoce fronteras y que ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de salud de los países.

“Ha expuesto las desigualdades existentes, ampliando y profundizando las grietas entre nosotros”, dijo.

“El virus ha volcado los sistemas de salud en algunas de las naciones más ricas del mundo, mientras que algunos países que han logrado una respuesta exitosa han tenido medios modestos”, añadió.