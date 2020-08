$!Disney estrenará “Mulan” vía streaming

En esta imagen proporcionda por Disney Yifei Liu en el papel principal de 'Mulan'. La película no tendrá un gran estreno en cines. The Walt Disney Co. dijo el martes 4 de agosto que debutará en su servicio de streaming Disney+, el 4 de septiembre por un precio de renta adicional de 29,99 dólares además del costo de suscripción mensal.