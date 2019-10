Disturbios en Chile dejan tres muertos y heridos graves

SANTIAGO (AP) — Tres personas murieron quemadas el domingo en un Chile que tiene a seis de sus grandes ciudades bajo estado de emergencia tras masivas protestas estudiantiles por el alza de tarifas en el subterráneo que derivaron en un estallido social y actos vandálicos.

El caos en la capital chilena se extendió al aeropuerto internacional donde un par de aerolíneas chilenas suspendieron o reprogramaron sus vuelos, afectando a más de 1.400 personas.

El presidente Sebastián Piñera anunció en la víspera la suspensión del alza tarifaria en el subterráneo de Santiago (de 1,12 a 1,16 dólares) que rige desde hace dos semanas, pero la medida no calmó los ánimos entre manifestantes que extendieron los disturbios a otras ciudades.

Los desórdenes se extendieron a Valparaíso y Rancagua en la zona central, a La Serena y Coquimbo, por el norte, y a Concepción, 500 kilómetros al sur, y a decenas de otras ciudades.

Pese a la vigencia de un toque de queda varios suburbios de la capital chilena vivieron actos vandálicos y en la madrugada del domingo un incendio arrasó con un supermercado de San Bernardo, al sur de la ciudad, donde fueron encontrados los cuerpos calcinados de dos personas y una tercera quedó hospitalizada con el 75% de su cuerpo quemado. La Intendenta (gobernadora) de Santiago, Karla Rubilar, inicialmente informó que la tercera persona había fallecido.

La alcaldesa de la barriada de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández, informó que por la mañana se quemó un supermercado y falleció adentro una persona de nacionalidad peruana. Ninguno de los fallecidos fue identificado.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo el domingo que hubo 103 “eventos graves” en Chile, que incluyen los tres muertos calcinados en un par de locales de Walmart.

Se informó además que se atacaron ocho estaciones del subterráneo, 62 policías fueron heridos y que hay denuncias de 11 civiles lesionados.

Además, en un control de una patrulla militar “se produjo un incidente donde resultaron heridas a bala dos personas, con heridas graves”.

Chadwick justificó el estado de emergencia “frente a las acciones vandálicas de los delincuentes que hemos visto operar durante la noche”. Agregó que se analiza declarar en emergencia otras ciudades. La Fiscalía Nacional informó que en las últimas horas fueron detenidas “por desmanes” 1.462 personas.

Chile importa todo su petróleo y gas natural y las alzas en internacionales de los combustibles sumadas a la del valor del dólar se traducen en aumentos de precios, en un país que a pesar de tener un ingreso per cápita en torno a los 20.000 dólares, tiene a la mayoría de los trabajadores con ingresos mensuales entre los 400.000 y 500.000 pesos mensuales (562 y 703 dólares).

A pesar de los patrullajes de militares y policías, Santiago vivió el sábado protestas generalizadas, saqueos a más de 60 supermercados y farmacias, destrucción de semáforos, daños a algunos edificios, y la quema de al menos cinco autobuses del transporte público

Cynthia Cordero, dueña de casa, caminó más de 20 cuadras buscando una farmacia comprar pañales y la encontró quemada. “No tienen derecho de hacer esto, hay que protestar contra los abusos, las alzas de pasajes, contra una mala educación y una pensión indigna, pero no destruir”, dijo a The Associated Press.

El domingo temprano se formaron filas en gasolineras en previsión de lo que puede ocurrir el lunes porque el subterráneo, que transporta diariamente a 2,4 millones de personas, mantiene suspendido sus servicios y dejó de funcionar el transporte público de autobuses.

El presidente de la empresa del subterráneo, Luois De Granges, dijo el domingo que tratarán de hacer funcionar tramos de una línea el lunes, que otras cuatro tardarán semanas en recuperarse y que la última es probable que esté meses paralizada.

Además de las dificultades para movilizarse, muchos santiaguinos tendrán problemas para abastecerse de alimentos porque las más grandes cadenas de supermercados anunciaron que no atenderán el domingo.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, informó el domingo se mantiene la realización del partido por la final de la Copa Libertadores, previsto para la segunda quincena de noviembre.

Esta es la peor crisis del segundo periodo de gobierno de Piñera, quien el domingo se reunirá con representantes del poder judicial y legislativo para analizar la delicada situación que vive el país.