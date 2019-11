$!Djokovic vence a Berrettini al abrir Finales de la ATP

LONDRES (AP) — Novak Djokovic aprovechó al máximo los erráticos envíos de Matteo Berrettini para imponerse al italiano 6-2, 6-1 en el match inaugural de las Finales de la ATP el domingo.

Djokovic, que busca igualar el récord de seis títulos en el último torneo de la temporada, solamente necesitó golpear un total de 10 winners en el match, pues los 28 errores no forzados le dieron al serbio una fácil victoria para arrancar el round-robin.

El forehand de Berrettini fue responsable por 18 de esos errores, incluyendo dos disparos que se estrellaron en la net para dar a Djokovic los dos breaks del primer set.

Djokovic entonces se colocó arriba 4-0 en el segundo antes de Berrettini se llevase su único break cuando el serbio se fue desviado con un revés. Fue el único fallo en un match casi perfecto para el serbio, que gritó enfurecido. Pero Djokovic, que ganó cuatro títulos seguidos en el certamen entre el 2012 y el 2015, devolvió el favor y se aseguró la victoria con una fácil forehand junto a la net.

Incluso al final de una temporada extenuante, Djokovic no tolera ninguna mácula en su juego en su búsqueda del sexto título del certamen londinense.

'No hay otra explicación (a esa reacción) que estoy tratan do de jugar lo más perfectamente posible”, dijo Djokovic. “Pero me imagino que así soy yo, ¿no?”.

'Él falló una forehand fácil (en el primer set)”, dijo Djokovic. “Y después de eso comencé a ver su servicio mejor”.

Berrettini debutaba en el evento para los ocho jugadores de mayor clasificación en el mundo y nunca se había enfrentado a Djokovic.

Roger Federer, que tiene el récord de seis títulos de las Finales de la ATP, iba a jugar contra Dominic Thiem en la noche.

El otro grupo de cuatro tiene a Rafael Nadal, el campeón defensor Alexander Zverev, Stefanos Tsitispas y Daniil Medvedev. El grupo comienza a jugar el lunes.

Djokovic tiene la oportunidad de rebasar a Nadal y colocarse en la cima del ranking mundial con una buena actuación en Londres. Está 640 puntos debajo del español, con 1.500 puntos en juego.