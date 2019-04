$!Dominicana rechaza críticas por llevar “anchoas” en tren de Nueva York

Una dominicana rechazó las críticas en su contra por llevar “anchoas” (el pelo ondulado y recogido con pinchos) en un tren de Nueva York y cuya imagen fue captada en un vídeo por el ataque de histeria que sufrió al encontrarse en el vagón con el afamado actor y comediante de Hollywood, Ben Stiller.

El vídeo, que este martes sobrepasaba las 700 mil vistas solo en Instagram, fue publicado por el sitio “Subway Creatures”, que recoge escenas inusuales en los trenes subterráneos de la ciudad y en el que Aracelis Estrella se ve pararse de su asiento y luego soltarse el cabello para posar para un selfie con Stiller.

El espontáneo encuentro ocurrió la semana pasada, cuando Aracelis se desplazaba con el cabello recogido en anchoas y una maleta de ruedas a comprar mercancías y un hombre le cedió su asiento en el vagón.

“Hasta han dicho que no tengo dignidad por salir con tubi, pero ven acá... No era tubi, era anchoíta”, contraatacó la dominicana.

Relata que no se percató de quién se trataba, porque al estar cansada y somnolienta, estaba mirando hacia abajo.

“Esto se llama un “gorrito haitiano en mi país”, dijo ella al relatar la escena.

“Andaba con presión, porque me estaban esperando para el tema de una mercancía que yo tengo que mandar a Santo Domingo”, dijo la pequeña comerciante establecida en República Dominicana.

Explicó que como viaja con frecuencia a Nueva York por el negocio y a visitar sus hijos y otros familiares, no conoce bien el sistema de trenes, por lo que estaba medio perdida en el inmenso sistema subterráneo.

“El caballero me ofrece el asiento, se para, me quité el coach (abrigo), me quité todo y cuando veo a este señor, dije: “¡Oh my God, no puede ser, eres tú!”, narró.

Sostuvo que le pidió hacerse una foto con el actor para que sus hijos la vieran, mientras otros pasajeros y pasajeras la imitaron y también se hicieron fotos con el actor neoyorquino.

“Él se comunicó conmigo en inglés y yo le respondí, aunque con un inglés machacao, porque aunque sé un poquito, es machacao”, añadió.