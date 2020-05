Dominicano aclara que no fue arrestado por volar chichigua en Nueva York

El dominicano Frank Fernández, quien presuntamente había sido arrestado por volar una chichigua en Nueva York, aclaró que no fue detenido por el acto, como se rumoró en las redes sociales.

Fernández, quien aspira a diputado de ultramar por la ciudad de Nueva York por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), explicó que unos jóvenes estaban en un parque volando una chichigua en forma de protesta contra el Gobierno dominicano para que permita que los ciudadanos las vuelen.

“Eran unos jóvenes que estaban en el parque y hubo una persona que me conoce y me llamó, su nombre es el “El Romántico”. Él me dijo ´Frank ven que para que apoyes a esos jóvenes que piensan levantar una chichigua en forma de protesta hacia el Gobierno dominicano para que dejen a los jóvenes de República Dominicana volar las chichiguas, ya que eso no le causa daño a nadie´ y yo fui al lugar y me puse a grabar en vivo... Hace tres días me encontré con la noticia de que yo (presuntamente) estaba preso”, narró Fernández.