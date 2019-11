$!Dominicano se burló de fiscal en Instagram y ahora en la cárcel denuncia abusos

Un dominicano, que en el 2015 fue condenado en contumacia a 10 años de cárcel y a cinco en libertad condicional por asalto agravado y que se burló a través de Instagram del fiscal del caso mientras el jurado deliberaba, denunció sufridos abusos en el penal.

El dominicano Ronald de Jesús Plaza, de 28 años, subió en la citada red social una botella del ron venezolano “Diplomático Reserva” cuando estaba disfrutando en un resort de Los Ángeles, con el mensaje dirigido al fiscal Karl Miller: "Saludo Sr. Miller, este es un buen ron".

Al momento de subir el post De Jesús Plaza estaba libre con una fianza de $250.000 que pagó su familia después de hipotecar una casa en el condado Westchester, donde también fue acusado de intento de asesinato durante un atraco.

Se entregó 11 días después por el ataque a otro dominicano frente a un restaurante de la avenida Kingsbridge en El Bronx y no se presentó a la corte el 3 de diciembre estando libre.

El caso todavía estaba en audiencias previas al juicio, según el abogado de Plaza, Alain Massena, que lo representó en ambos procesos, le dijo a la corte que Plaza se había desaparecido.

Se emitió una orden de arresto en El Bronx y otra por no presentarse al tribunal en el condado Westchester, mientras Plaza huía. En El Bronx le impusieron una fianza de $5.000.

Plaza también publicó fotos en su cuenta de esa red social cuando conducía un carro Lamborghini e imágenes en lugares a los que visitaba en sus viaje mientras lo esperaban en la Corte Suprema Estatal de El Bronx, a la que nunca se presentó.

Además difundió imágenes de una pistola Glock y una botella de champán, identificándose como usuario con el sobrenombre de “rony_ montana 31”.

Fue detenido por alguaciles federales (US Marshalls) y policías en Los Ángeles (California) y extraditado a Nueva York, donde fue sentenciado, después de una activa búsqueda como un fugitivo de alto perfil.

El reo dominicano que purga la condena en la cárcel estatal de máxima seguridad “Shawangunk” en el condado Ulster en Nueva York, concedió una entrevista al reportero Gary Merson del noticiero del canal 41, en la que dice que ha sido abusado y maltratado físicamente en varias ocasiones por las guardias de la prisión.

“Quiero que el estado de Nueva York vea cómo los presos tenemos que pasar maltratos, y es un abuso total”, denunció Plaza.



Dijo que antes de ser trasladado a la cárcel actual estuvo en una prisión del condado Utica y fue abusado y maltratado, por lo que temió por su vida.

“Allá, me acusaron de que yo tenía contrabando en mi celda y en el video se puede ver cómo me daban trompadas en la cara, tratando de sacarme el ojo izquierdo y hablan de falsificar papeles por si yo me moría o algo”, relató.

Plaza, quien se está representando así mismo en una demanda que interpuso contra el estado de Nueva York, también dice que el video de ese incidente se le está negando como parte de las evidencias que quiere presentar al jurado.

La oficina de la Procuradora General del Estado, Letitia James, confirmó la existencia del video, pero advirtió que hay una investigación abierta, por lo que no puede comentar ni entregar copia de las imágenes a terceros.

Katy Viera, una prima de Plaza, confirmó la paliza que sufrió el reo en la cárcel de Utica e indicó que a pesar de Plaza estar inconsciente en la cama, los guardias siguieron golpeándolo.

El recluso señaló que no es el único en esa situación y ha sido testigo de maltratos sufridos por otros reos, por lo que busca que se ponga fin a esos abusos en las cárceles de Nueva York.

Plaza ha estado ya en cinco cárceles estatales diferentes a las que ha sido trasladado.

Cuando fue sentenciado, la fiscal del distrito de El Bronx, Darcel Clark, dijo en un comunicado que Plaza se había burlado del fiscal y la policía, “pero no pudo escapar de la justicia y ahora cumplirá su condena".

Plaza se presentó en la corte durante los días del juicio por asalto, pero desapareció antes que los jurados comenzaran a deliberar a finales de 2015.