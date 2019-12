$!Doncic anota 24 puntos en su regreso; Mavs superan a Spurs

DALLAS (AP) — Fue como si Luka Doncic no hubiera tenido inactividad. Su regreso con Dallas le generó incluso comparaciones con Magic Johnson, de parte de un avezado entrenador.

Doncic volvió a la alineación de Dallas tras una lesión que lo marginó de cuatro encuentros, y anotó 24 puntos para que los Mavericks superaran el jueves 102-98 a los Spurs de San Antonio.

El esloveno finalizó con 10 rebotes y ocho asistencias. Se quedó cerca de elevar su cuenta de ocho “triples dobles”, con la que lidera la NBA. No jugaba desde el 14 de diciembre, cuando enfrentó a Miami y sufrió un esguince en el tobillo derecho.

Ante San Antonio, jugó 32:39 minutos, unos 30 segundo menos que su promedio en la temporada.

“No voy a mentir, estaba bastante cansado”, dijo Doncic.

De todos modos, impresionó al entrenador de los Spurs, Gregg Popovich.

“Odio decir esto: Él no es Magic Johnson, pero se le parece en el sentido de que tiene la misma visión de la cancha. Tiene una gran intuición, y eso no se enseña”, indicó. “Simplemente la tiene y es grande en eso. No voy a tratar de poner sobre él la presión de Magic Johnson, él no está listo todavía para eso, pero está haciendo un trabajo tremendo”.

San Antonio se recuperó de una desventaja de 102-85, al anotar los últimos 13 puntos del partido. Luego que Doncic erró dos tiros libres, Derrick White intentó un triple por los Spurs.

Terminó fallándolo con seis segundos restantes, y Doncic se apoderó del rebote.

Los Mavericks (20-10) se acercaron a medio juego de Houston, que es líder de la División del Suroeste y descansó en la jornada.

Tim Hardaway Jr. consiguió 17 puntos, mientras que Kristaps Porzingis y Dorian Finney-Smith sumaron 13 por cabeza. Delon Wright añadió 12 como reservista.

Los 11 puntos aportados por Dwight Powell llegaron en la primera mitad.

DeMar DeRozan lideró a San Antonio con 21 puntos, incluidos 16 en la segunda mitad.