$!Dorian no tocó tierra en Puerto Rico

Contrario a los pronósticos meteorológicos, la isla de Puerto Rico no fue impactada de manera directa por la tormenta Dorian, lo que significó un alivio para sus pobladores, luego de los traumas sufridos por los huracanes Irma y María en el 2017, los que prácticamente destruyeron la nación.

De acuerdo a un reporte a Diario Libre del fotorreportero Dennis Rivera, que está en la isla, el fenómeno a últimas horas tuvo un viraje al este, lo que provocó que nunca tocara tierra en la isla. Tampoco tenía categoría de huracán a su paso por ese territorio, otro pronóstico que se cayó. El Centro Nacional de Huracanes dijo que tendría categoría 1 cuando impactara la isla.

Dijo también que el daño ha sido mínimo, al punto de que el servicio eléctrico no ha sido afectado hasta el momento. También refirió que no se han reportado pérdidas de vidas humanas ni daños a infraestructuras. Sí dijo que ha habido muchas lluvias, pero no inundaciones.