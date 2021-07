Dressel gana su primera medalla individual en natación

TOKIO (AP) —

En unos Juegos Olímpicos en donde muchos de los favoritos se han quedado cortos, el estadounidense Caeleb Dressel estuvo a la altura de las expectativas.

Dressel ganó la primera medalla de oro individual de su carrera olímpica con dos brillantes vueltas a la piscina el jueves, quedándose con los 100 metros libres al superar al campeón defensor, el australiano Kyle Chalmers.

Katie Ledecky tuvo una nueva oportunidad contra Ariarne Titmus, pero en esta ocasión ninguna de ellas se llevó el oro. China venció a las australianas y estadounidenses con una actuación de récord mundial en el relevo 4x200 estilo libre.

Los tres equipos superaron la marca previa, pero China logró su segundo récord mundial de la justa a pesar de un increíble último relevo de Ledecky.

Fiel a su estilo, Dressel se lanzó a la piscina y se apoderó del liderato. Se mantuvo al frente a la mitad de la justa y después contuvo la embestida del australiano, quien buscaba su segundo oro consecutivo.

“Significa mucho”, admitió Dressel. “Sabía que el peso estaba sobre mis hombros”.

Dressel ganó con un récord olímpico de 47,02 segundos, apenas seis centésimas por delante de Chalmers. el bronce fue para Kliment Kolesnikov (47,44), quien amplió su cosecha de medallas luego de ganar la plata en los 100 estilo dorso.

“No me preocupaba nada”, dijo Dressel. “Durante la competencia no hay mucho más que puedas hacer. Va a pasar lo que tenga que pasar. Me apegué a mi plan y si quedaba primero bien, y si quedaba segundo, también”.

Las tres primeras medallas de oro en la carrera de Dressel fueron en relevos, dos en Río y otra en el 4x100 de Tokio.

Ahora tiene una individual.

“Es muy diferente. Supongo que lo sabía, pero no quería admitirlo”, declaró. “Es mucho más difícil. Debes depender de ti mismo, no hay nadie que te saque de un apuro”.

El de Dressel fue el segundo oro de la jornada para Estados Unidos, luego de que Bobby Finke sorprendió con su triunfo en la prueba de 800 metros libres.

El australiano Izaac Stubblety-Cook ganó el oro en los 200 metros estilo pecho, mientras que la china Zhang Yufei se impuso en los 200 metros mariposa.

Zhang volvió a la piscina para el relevo de 4x200 junto a Yang Junxuan, Tang Muhan y Li Bingjie, quienes ganaron con 7 minutos, 40,33 segundos, con lo que rompieron el récord mundial de 7:41,50 que impuso Australia en 2019.

Ledecky fue la última competidora de Estados Unidos y tuvo un relevo espectacular, saltando a la piscina con su equipo en tercera posición y quedándose apenas detrás de Li para quedarse con el segundo puesto con 7:40,73. Australia se quedó con el bronce con 7:41,29.

Finke se enfiló al triunfo con un cierre espectacular. El alemán Florian Wellbrock rebasó a Gregorio Paltrinieri en la punta en la última vuelta, mientras que Finke permanecía en la cuarta posición.

Pero el estadounidense aceleró en los últimos 25 metros de la competencia a 16 vueltas, rebasando a los tres nadadores que le aventajaban para quedarse con el oro.

“No tenía idea que haría eso”, dijo Finke. “Me di cuenta a falta de 10 metros de la última vuelta que recuperaba un poco de terreno, y esa fue toda la motivación que necesité”.

El tiempo de Finke fue de 7 minutos, 41,87 segundos, apenas 0,24 segundos por delante de Paltrinieri. Romachuk llegó con touched in 7:42,33, rezagando a Wellbrock al cuarto puesto.

En sus dos eventos, Finke bajó unos seis segundos a su marca personal previa para quedarse con un oro olímpico.

No pensó en el dolor hasta que tocó el muro.

“Tu mente como que desaparece y lo bloqueas todo hasta el final”, declaró.

Los 800 libres para hombres fueron integrados al programa olímpico para esta justa, la primera vez que se lleva a cabo esa distancia en la rama varonil desde que se nadó la competencia de 880 yardas en San Luis 1904.

Similar al cierre de Finke, Stubblety-Cook remontó en la última vuelta para superar al holandés Arno Kamminga, quien tuvo un excelente inicio e intentó aferrarse.

El tiempo ganador fue un récord olímpico de 2 minutos 6,38 segundos, dándole al equipo australiano su quinto oro en las competencias de natación.

“Estaba satisfecho solo de estar aquí”, dijo el australiano. “Sinceramente, no tengo palabras en este momento. Lo estoy asimilando”.

Estados Unidos tiene seis preseas áureas y encabeza el total con 20.

Kamminga llevaba paso de récord mundial en los primeros 150 metros, pero perdió fuerza y se conformó con la plata con 2:07,01. El bronce fue para Matti Mattsson, de Finlandia, con 2:07,24.

En tanto, Zhang tuvo una actuación dominante para darle a China su primer oro en la piscina de Tokio en los 200 metros mariposa. Impuso récord olímpico de 2:03,86 y llegó con casi dos cuerpos de ventaja sobre las estadounidenses Regan Smith and Hali Flickinger, plata y bronce respectivamente.