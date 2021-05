$!Dubái se convierte en refugio de ricos durante la pandemia

Rascacielos de lujo dominan el paisaje del distrito de Marina, en el centro, y la nueva zona en desarrollo del puerto de Dubái, a la derecha, desde la terraza de observación de 'The View at The Palm Jumeirah', en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 6 de abril de 2021. los compradores extranjeros con carteras llenas han inundado el mercado inmobiliario de gama alta en Dubái. Es uno de los pocos lugares del mundo donde pueden ir a cenar, de compras y hacer negocios en persona. Están comprando cifras récord de villas y áticos de lujo, disparando los precios en un mercado en alza.