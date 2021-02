$!Durant, obligado a marcharse, Nets caen ante Raptors

NUEVA YORK (AP) — Kevin Durant fue obligado a marcharse del partido del viernes en el tercer periodo, en cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad de la NBA.

Luego, los Raptors de Toronto se impusieron 123-117 a los Nets de Brooklyn, gracias a 33 puntos de Pascal Siakam.

El primer partido de Durant ante los Raptors desde que se rompió un tendón de Aquiles en la final de la NBA de 2019 fue también frustrante para él y confuso para todos.

Antes del partido, el alero estelar no estaba disponible. Ingresó como suplente, algo que no le había ocurrido en 867 partidos de carrera dentro de la NBA.

Pero en el tercer periodo, se le informó que debía marcharse.

“Todo fue confuso, frustrante y grotesco”, dio Joe Harris, quien finalizó con 19 puntos, la mayor cantidad entre los jugadores de los Nets. “El hecho de que él no iniciara, luego jugara y después no pudiera continuar simplemente no tiene sentido. Pero yo no tomo las decisiones, sólo trabajo aquí”.

Los Nets habían remontado para entonces un déficit de 17 puntos para tomar la ventaja. Sin embargo, naufragaron sin el segundo mejor anotador de la NBA.

Kyle Lowry añadió 30 unidades y siete asistencias por los Raptors. Siakam finalizó con 11 rebotes y seis asistencias.

James Harden sumó 17 unidades y 12 asistencias por los Nets. Durant terminó con ocho puntos, luego de lograr 20 o más en cada uno de sus primeros 17 duelos, su mayor racha de este tipo en el comienzo de una temporada.

Harden se preguntó por qué el partido no se pospuso, en vista de que Durant había estado cerca de otros jugadores en la antesala.

“Ellos simplemente dijeron que iban a rastrear contactos. Y yo pensé: ‘Bueno, si es así, entonces vayamos todos juntos al vestuario, ello significa que no habrá partido, si es que él no puede jugar’”, comentó.

Las preguntas continuaron después de que el duelo concluyó. Los Nets recibieron permiso para viajar a Filadelfia, donde jugarían este sábado. Pero Durant no pudo acompañarlos, mientras el equipo aguardaba los resultados del rastreo.

Durant expresó su disgusto en las redes sociales.

“Libérenme”, tuiteó, antes de criticar a la NBA por sus tácticas de relaciones públicas.