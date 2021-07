$!EAU rechaza plan de OPEP y sus aliados de extender pacto

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Emiratos Árabes Unidos rechazaron el domingo un plan de la OPEP y países productores aliados cártel petrolero que busca extender un pacto global que recorte la producción de crudo más allá de abril de 2022, una declaración poco común que revela la frustración de EAU con el grupo.

El Ministerio de Energía emiratí calificó la propuesta de extender el acuerdo para todo 2022 sin aumentar su cuota de producción como “injusta para Emiratos Árabes Unidos”, según la agencia de noticias estatal WAM.

Uno de los mayores productores de petróleo del grupo, EAU está buscando aumentar su producción, estableciendo una competencia con Arabia Saudí, un país aliado y peso pesado de la OPEP, que ha liderado un esfuerzo para mantener un control estricto sobre la producción en un esfuerzo por defender los precios del hidrocarburo.

El grupo combinado —llamado OPEP Plus, de miembros liderados por Arabia Saudí y países no miembros de la OPEP, entre ellos Rusia— no logró llegar a un acuerdo el viernes sobre la producción de petróleo. Las negociaciones sobre la disputa se reanudarán el lunes.

Emiratos dijo que apoyaba los planes de aumentar la producción durante el verano, creyendo que el mercado “necesita urgentemente una mayor producción”. El país sugirió posponer toda la discusión sobre la extensión del acuerdo para una reunión posterior y pidió una cuota de producción actualizada que “refleje nuestra capacidad de producción actual”.

La OPEP enfrenta presiones conflictivas después de la caída de los precios del petróleo el año pasado, cuando la pandemia abatió los viajes y otros usos de la energía. Los fuertes recortes de producción de los productores de petróleo evitaron que los precios colapsaran aún más de lo que lo hicieron. Aumentar la producción ahora, a medida que las campañas de vacunación avivan las esperanzas de recuperación económica, aumentaría los ingresos para los países productores que han visto sus presupuestos fuertemente afectados por los precios más bajos, pero bombear demasiado y demasiado pronto podría socavar el repunte de los precios del crudo.