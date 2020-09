Ecolab lanza sus objetivos 2030 para solventar demanda de recursos naturales

México, 8 sep (EFE).- Con la finalidad de ayudar a las empresas a abordar de manera sostenible la creciente demanda de recursos naturales en el mundo, la empresa Ecolab Inc lanzó su Objetivos de Impacto 2030.

En un comunicado, Douglas M. Baker Jr. director y ejecutivo de esta empresa encargada de dar soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones resaltó que los próximos 10 años 'representan una oportunidad crucial para aumentar y demostrar el liderazgo en temas de sostenibilidad'.

Explicó que para 2030 habrá 1.000 millones de personas más en el mundo, lo que aumentará la demanda de recursos naturales a nivel global.

Dijo que con la presentación de estos objetivos buscan 'ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad' y, al mismo tiempo, esperan acelerar los esfuerzos dentro de sus propias operaciones.

Entre los objetivos planteados se encuentran ayudar a conservar 780.000 millones de galones de agua al año, equivalente a las necesidades anuales de agua potable de 1.000 millones de personas.

Además de convertir el impacto de carbono reduciendo 4,5 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ayuda a prevenir 7,3 millones de enfermedades relacionadas con la contaminación.

Del mismo modo, buscan proporcionar alimentos seguros y de alta calidad a 1.800 millones de personas, lo que ayuda a prevenir 11 millones de enfermedades transmitidas por alimentos al año.

Asimismo, se dedicarán a limpiar 50.000 millones de manos y brindar atención médica segura a 116 millones de personas cada año, lo que ayuda a evitar 1,7 millones de infecciones al año.

Mientras que en sus propias operaciones, para 2030, Ecolab se centrará en lograr un impacto hídrico positivo al restaurar la extracción de agua y proteger las cuencas hidrográficas en riesgo en los lugares donde se tenga operación.

También se enfocará en reducir a la mitad las emisiones de carbono y buscar energías renovables, promover prácticas de diversidad e inclusión con un enfoque en la equidad y representación de género y raza o etnia y capacitar y educar a sus asociados para trabajar de manera segura.

Los objetivos de sostenibilidad, explicó el directivo, se basan en el progreso de Ecolab y en los compromisos existentes, incluida su alineación con la campaña de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conocida como 'Business Ambition for 1,5°C: Our Only Future' (Ambición empresarial para los 1,5°C: Nuestro único futuro) y también el programa Water Resilience Coalition.

A esto se suma su acuerdo con el productor de energía renovable Clearway, que compensará el 100 % de uso anual de electricidad de Ecolab en Estados Unidos. EFE