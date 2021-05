$!Ecuador: colapsa parte del arco de Darwin en Galápagos

QUITO (AP) — La emblemática estructura denominada Arco de Darwin, cerca de la isla del mismo nombre en el archipiélago de Galápagos, colapsó parcialmente debido a la erosión natural.

El Parque Nacional Galápagos recibió las primeras imágenes en las que se observan dos pilares de roca en el mar pero sin el dintel superior. Poco después el Ministerio de Ambiente confirmó el derrumbe que fue descubierto por un barco turístico que navegaba por esa zona.

Washington Tapia, director de Galápagos Conservancy, dijo el martes a The Associated Press que “ver las imágenes con el arco caído nos da nostalgia, obviamente porque es una imagen con la cual nosotros estamos familiarizados, hay sitios que son icónicos'. Añadió que desde el punto de vista científico 'no sorprende, porque es el resultado de procesos exógenos que ocurren todo el tiempo, como la meteorización de las rocas y la acción del mar”.

Al sitio suelen llegar eventualmente barcos con aficionados al buceo que consideran a ese lugar un atractivo mundial para esa actividad acuática.

La estructura medía alrededor de 43 metros de altura, 70 de largo y 23 de ancho y estaba a mil metros de la isla Darwin, 305 kilómetros al noroeste del centro del archipiélago.

Las únicas imágenes de los restos del arco fueron tomadas el 17 de mayo, pero se desconoce si fue en esa fecha que colapsó la estructura pétrea.

Las islas Galápagos, en medio del océano Pacífico y a 1.000 kilómetros del territorio continental ecuatoriano, fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 en atención a sus especies animales y vegetales, terrestres y marinas, únicas en el mundo y que sirvieron de base para que el científico inglés Charles Darwin desarrollara su teoría de la evolución de las especies.