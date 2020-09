Ecuatoriano Johnatan Narváez dice que llego 'muy motivado' tras pandemia

Quito, 4 sep (EFE).- El ciclista ecuatoriano Johnatan Narváez destacó este viernes su primer logro con el equipo Ineos-Grenadiers al imponerse en la Semana Internacional Coppi y Bartali, y aseguró que llegó a ella con una gran 'motivación' después del parón por los meses de pandemia.

'Es la primera victoria con el equipo, obviamente estoy muy contento, he trabajado duro todo el tiempo entrenando. Agradecerle al equipo por el gran trabajo que ha hecho y toda la ayuda que me ha dado', señala Narváez desde Italia en un comunicado difundido por el Comité Olímpico Ecuatoriano.

El ciclista logró este viernes la victoria final en la Semana Internacional Coppi y Bartali tras disputarse la cuarta y última etapa, de 166,2 kilómetros con salida y llegada en la localidad italiana de Forlí y en la que se impuso el neerlandés Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma).

'En este ciclo de competencias he venido buscando ganar, viajé de Ecuador muy motivado, en anteriores veces no se me pudo dar, pero más o menos después de dos meses de estar trabajando acá y de todo el trabajo que se hizo lo he logrado y ahora solo nos queda más que disfrutarlo', puntualiza en sus declaraciones.

'El equipo se encargó de guiarme, de decirme cómo hacer las cosas, en el equipo hay corredores muy experimentados, ayer hicimos un buen trabajo cogiendo la bonificación de 10 segundos y hoy pusimos contra las cuerdas al Quick-Step, todo el día me sentí bien'.

Campeón de su país de fondo en carretera en 2017, Narváez se hizo con el triunfo final al acabar tercero y apuntarse 4 segundos de bonificación en la etapa final por detrás del ganador, Eenkhoorn, y del italiano Diego Ulissi (UAE-Team Emirates), y arrebatárselo al que era líder desde la segunda etapa, el también italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step).

De esta manera, acabó primero la prueba con 1 solo segundo de ventaja sobre Bagioli y 17 sobre el portugués Joao Almeida, también ciclista del Deceuninck-Quick Step y que sacó del podio final al italiano Diego Ulissi (UAE-Team Emirates).

Antes de llegar a Italia, Narváez ya había competido en el Tour de Wallonie (Bélgica), donde se llevó la clasificación de los jóvenes y terminó octavo en la general.

En Coppi e Bartali también participó el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), quien terminó en el puesto 18 de la general.

En ese sentido, Narváez destacó el esfuerzo de sus compatriotas y dijo que 'han hecho un buen trabajo', y 'el hecho de que estén en los equipos que están, ya es importante'.

'Ahora les queda aprender mucho y al final como a mí, han sido bastantes años de progreso para conseguir estas cosas y ahora hay que disfrutarlo', concluyó. EFE