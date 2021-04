Ecuatorianos se abastecen ante nuevo confinamiento

QUITO (AP) — Miles de ecuatorianos abarrotaron el viernes los mercados para procurarse alimentos y otros artículos antes del confinamiento del fin de semana dispuesto por las autoridades para afrontar una nueva ola de contagios de coronavirus que mantiene colapsados a los hospitales de la mayor parte del país.

Carmen Suárez, una madre de familia de 42 años, dijo a The Associated Press en un supermercado que “es mejor ser precavidos, por eso compramos lo que más se pueda, porque ya no vamos a volver a salir hasta el lunes. Así ha dicho el gobierno y tenemos que ser obedientes para no morir de ese bicho”.

Escenas similares se vivieron desde el jueves en mercados callejeros y populares.

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno decretó un nuevo estado de excepción en 16 provincias con restricciones de movilidad, confinamiento absoluto desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes, teletrabajo para empleados públicos y privados durante casi un mes, prohibición de toda clase de reuniones y un estado de movilización que confiere a la policía el poder de intervenir en la propiedad privada sin orden judicial, entre otros.

Los hospitales privados y públicos de 16 de las 24 provincias del país están colapsados por la gran cantidad de infectados de COVID-19, mientras cientos de enfermos deben esperar que se desocupen camas de cuidados intensivos para ser atendidos.

Según las estadísticas del Ministerio de Salud en las últimas 24 horas se registraron 5.913 nuevos contagios, la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Desde entonces Ecuador ha confirmado 371.306 contagiados y 18.062 muertos.