Eduardo Escobar acuerda contrato de agente libre con Mets

NUEVA YORK (AP) — El pelotero venezolano Eduardo Escobar que participó en el Juego de Estrellas ha acordado un millonario contrato como agente libre con los Mets de Nueva York, dijo el viernes una persona enterada del asunto.

La fuente solicitó el anonimato para hacer declaraciones a The Associated Press porque el acuerdo no estaba anunciado y estaba pendiente el examen físico del jugador de cuadro venezolano.

Según el canal deportivo MLB Network , Escobar ganará 20 millones de dólares por dos campañas.

Escobar, de 32 años, fue nominado por primera vez al Juego de Estrellas en 2021, cuando tuvo un promedio de bateo de .253, logró 28 cuadrangulares y 90 remolcadas, y registró un promedio OPS de .786 con Arizona y Milwaukee.

El venezolano, que batea por ambos lados, ha tenido solidez en la ofensiva y constancia en la defensiva en la tercera base las últimas cuatro campañas, salvo su bache en la temporada 2020 acortada por la pandemia.

Los Mets repartieron la tercera base entre varios jugadores la campaña pasada. El dominicano Jonathan Villar cubrió la posición 97 partidos, el estadounidense J.D. Davis 50, el venezolano Luis Guillorme 27, y cuatro jugadores lo hicieron al menos una vez.

Villar es agente libre y Davis había mostrado inestabilidad en la defensiva.

Escobar también ha cubierto la segunda y la primera, lo que dota de una conveniente versatilidad al club, en especial si no consigue el regreso del agente libre puertorriqueño Javier Báez.