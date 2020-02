$!EEUU: Corte rechaza demanda de familia de mexicano muerto

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos cerró el martes las puertas de la corte a los padres de un adolescente mexicano que murió en la frontera tras ser baleado por un agente estadounidense.

Los cinco jueces conservadores fallaron que los padres no podían usar las cortes estadounidenses para demandar al agente de la patrulla fronteriza Jesus Mesa Jr., quien mató en 2010 a su hijo de 15 años, Sergio Adrián Hernández Güereca, quien estaba desarmado. Mesa estaba en territorio estadounidense, en Texas, cuando disparó la bala mortal.

El juez Samuel Alito escribió en la sentencia que el caso es trágico, pero que la fuerte seguridad en la frontera y los problemas en las relaciones internacionales fueron la causa del fallo contra los padres de Sergio.

“Ya que regular la conducta de los agentes en la frontera incuestionablemente tiene implicaciones de seguridad nacional, el riesgo de socavar la seguridad fronteriza ofrece motivos para dudar” sobre si permitir a los padres demandar en tribunales estadounidenses, escribió Alito.

La jueza Ruth Bader Ginsburg, en nombre de los cuatro jueces liberales que votaron contra el fallo, dijo que la demanda de los padres no pone en peligro la seguridad en la frontera ni la política exterior de Estados Unidos.

El fallo del martes sin duda también pondrá fin a una demanda presentada por los padres de un adolescente muerto en Nogales, México, por disparos hechos desde el otro lado de la frontera por un agente estadounidense. Ese caso está en suspenso.

El caso puso a prueba una decisión de hace medio siglo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite que personas demanden a agentes federales por violaciones constitucionales. A lo largo de los años, las cortes han complicado que se presenten querellas, conocidas como acciones Bivens por el nombre del caso del tribunal superior.

“Es demasiado evidente que para rectificar perjuicios como los sufridos aquí, es Bivens o nada. Me niego a la conclusión de que ‘nada’ es la respuesta requerida en este caso”, escribió Ginsburg.

El juez Clarence Thomas dijo que él se desharía de todas las demandas Bivens. El juez Neil Gorsuch compartió la opinión separada de Thomas.

Alito señaló que el Departamento de Justicia y los padres estaban en desacuerdo sobre la secuencia de eventos que llevaron a la muerte de Sergio. Pero no hay duda de que Mesa estaba parado en el lado estadounidense de la frontera cuando disparó hacia México y lo mató con un balazo en el rostro.

La familia dijo que Sergio jugaba con sus amigos una tarde de junio a correr a través de un conducto hacia el otro lado de la frontera, tocarla y regresar. Mesa se acercó en bicicleta, detuvo a un amigo de Sergio y luego disparó hacia México.

El Departamento de Justicia dijo que Mesa intentaba detener a “traficantes que trataban de cruzar ilegalmente la frontera” y disparó su arma cuando fue atacado con piedras. Mesa dijo que Sergio fue uno de los que lanzó piedras, según documentos oficiales. Videos del incidente parecen cuestionar ese punto.

Funcionarios estadounidenses decidieron no enjuiciar a Mesa y el gobierno del presidente Barack Obama rechazó una petición para extraditarlo y que fuera procesado en México. Cuando los padres del menor intentaron demandar a Mesa, jueces federales rechazaron sus denuncias.

La Patrulla Fronteriza cambió radicalmente el uso de sus políticas sobre uso de la fuerza después del incidente y luego de varias denuncias de uso excesivo de la fuerza. Hubo 15 instancias en que policías y agentes utilizaron armas de fuego durante el año fiscal 2018, comparado con el récord de 55 casos reportados en el año fiscal 2012.

Sin embargo, Lee Gelernt, el abogado de Unión Americana de Libertades Civiles que representó a los padres, dijo: “La gravedad de este fallo no puede ser más clara dada la retórica militarizada y las políticas de ir tras personas en la frontera de la administración de Trump. Los agentes fronterizos no deberían tener inmunidad para balear a muerte a adolescentes mexicanos del otro lado de la cerca fronteriza. La Constitución no se acaba en la frontera”.