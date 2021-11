$!EEUU exhorta a sus ciudadanos a salir de Haití ante crisis

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — El gobierno de Estados Unidos exhortó a sus ciudadanos a salir de Haití ante la inseguridad profunda que se vive en el país caribeño y una escasez grave de combustible que ha afectado hospitales, escuelas y bancos. Las gasolineras de Haití permanecieron cerradas el jueves.

El Departamento de Estado estadounidense hizo la advertencia inusual al tiempo que el gobierno y la policía de Haití batallan para controlar a los grupos criminales que han bloqueado las terminales de distribución de combustible desde hace varias semanas.

“La escasez generalizada de combustible puede limitar servicios esenciales en una emergencia, incluyendo el acceso a bancos, transferencia de dinero, atención médica de urgencia, internet y telecomunicaciones, y las opciones de transporte público y privado”, advirtió el Departamento de Estado el miércoles. “Es improbable que la Embajada de Estados Unidos pueda brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses en Haití en cuanto a salidas en caso de que las opciones comerciales no estén disponibles”.

Se desconoce cuántos ciudadanos estadounidenses viven actualmente en Haití. Un funcionario del Departamento de Estado dijo a The Associated Press que la agencia no revela estas estadísticas y los ciudadanos estadounidenses no tienen la obligación de reportar sus viajes al extranjero.

Funcionarios de alto rango del gobierno haitiano reconocieron la escasez generalizada de combustible durante una conferencia de prensa el martes y dijeron que están trabajando para resolver la situación, pero no ofrecieron detalles.

El ministro de Defensa, Enold Joseph, informó que el gobierno está investigando las razones por las que 30 camiones cisterna para combustible enviados al sur de Haití desaparecieron, agregando que él ha detectado la venta de gasolina en el mercado negro.

Por su parte, el periódico Le Nouvelliste publicó recientemente que varios conductores de camiones han sido secuestrados y que varios camiones cisterna con gasolina han sido robados.

La escasez de combustible también amenaza el suministro de agua potable del Haití, el cual depende de generadores.

El miércoles, Médicos Sin Fronteras advirtió que la falta de combustible ha obligado a la organización a reducir su atención médica desde la semana pasada, y su personal solo atiende a pacientes en condiciones de vida o muerte.

La periodista de The Associated Press Dánica Coto en San Juan, Puerto Rico, contribuyó a este despacho