$!EEUU: Mujeres hispanas dejaron fuerza laboral en pandemia

Esta foto sin fecha proveída por Teresa Marez la muestra en San Antonio. Marez tuvo que dejar su trabajo como peluquera para ayudar a su hijo autista con el aprendizaje virtual el año pasado y no ha regresado a trabajar. Las hispanas han dejado la fuerza laboral a tasas más elevadas que el resto de los sectores demográficos y han tenido entre las tasas más altas de desempleo durante la pandemia, de acuerdo con un reporte de la UCLA Latino Policy and Politics Initiative, un centro de estudios centrado en los hispanos, proveído a la Associated Press antes de su publicación el 16 de junio del 2021.