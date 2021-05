$!EEUU niega acuerdo de canje de prisioneros con Irán

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos e Irán se encuentran en negociaciones activas sobre la liberación de prisioneros, dijo el domingo una persona al tanto de las conversaciones, aunque Washington desmintió un informe de la televisión estatal iraní de que se habían alcanzado acuerdos.

El intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán no es algo infrecuente y ambas naciones han intentado en años recientes lograr la liberación de detenidos. Pero cualquier movimiento entre los dos países es un tema particularmente delicado en un momento en que el gobierno del presidente Joe Biden intenta reanudar las negociaciones nucleares. Un pacto atómico alcanzado en 2015 entre las dos naciones incluía el intercambio de prisioneros.

El asunto salió a la luz pública con un reporte en Irán de un acuerdo para que la república islámica liberara prisioneros estadounidenses y británicos a cambio de miles de millones de dólares para Teherán. Autoridades de Estados Unidos desmintieron inmediatamente el reporte, aunque una persona al tanto de las discusiones, y que habló a condición de guardar el anonimato a fin de revelar detalles, dijo que las pláticas están activas y que se intercambian mensajes a través de intermediarios.

De momento se desconoce si el reporte fue un intento por parte de los dirigentes de línea dura de la cadena iraní por perturbar las negociaciones con Occidente en un momento en que se efectúan conversaciones en Viena en torno al maltrecho acuerdo nuclear con Teherán.

Incluso después del desmentido inicial de Estados Unidos, una presentadora en la cadena estatal iraní repitió el anuncio.

“Algunas fuentes afirman que se liberará a cuatro prisioneros iraníes e Irán recibirá 7.000 millones de dólares a cambio de la liberación de cuatro espías estadounidenses”, dijo la presentadora. Describió el supuesto acuerdo como el resultado de la supuesta presión del Congreso sobre Biden y “su urgente necesidad de mostrar progreso en el tema de Irán”.

Sin embargo, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Majid Takht-e Ravanchi, negó más tarde el reporte de un intercambio de prisioneros, asegurando que eso “no está confirmado”, según el canal de la agencia noticiosa estatal IRNA en la app de mensajes Telegram.

“Irán siempre ha puesto énfasis en el intercambio integral de prisioneros entre las dos naciones”, dijo sin dar más detalles.

La televisora estatal no identificó a los iraníes que Teherán intenta sean liberados.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, rechazó de inmediato el reporte de la televisora iraní.

“Los reportes de que se ha llegado a un acuerdo de intercambios de prisioneros no son ciertos”, dijo Price. “Como lo hemos dicho, siempre mencionamos los casos de estadounidenses detenidos o desaparecidos en Irán. No nos detendremos hasta que podamos reunirlos con sus familiares”.

El jefe de despacho de Biden, Ron Klain, dijo a “Face the Nation” de CBS que “desafortundamente, ese reporte es falso. No existe un acuerdo para liberar a esos cuatro estadounidenses”.

“Estamos trabajando muy duro para su liberación”, dijo el funcionario. “Hablamos de ello con Irán y con nuestros interlocutores todo el tiempo, pero hasta el momento no hay un acuerdo”.

Actualmente Teherán tiene detenidos a cuatro estadounidenses de los que se tenga conocimiento: Baquer y Siamak Namazi, el ambientalista Morad Tahbaz y al empresario iraní-estadounidense Emad Shargi. Irán ha sido acusado desde hace tiempo de retener a estos cuatro prisioneros para ser utilizados más adelante como moneda de cambio en negociaciones.

A pesar de las negativas de Estados Unidos, ha habido indicios de que se podría estar negociando un acuerdo sobre los prisioneros, basándose en las declaraciones de funcionarios iraníes en las últimas semanas.

La televisora estatal iraní también citó fuentes que indicaron que se había llegado a un acuerdo con Gran Bretaña para un pago de 400 millones de libras (552 millones de dólares) por la liberación de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, una mujer de nacionalidad británica e iraní.

Las autoridades británicas restaron importancia al reporte. La cancillería aseguró que el país continúa “explorando opciones para resolver este caso de hace 40 años y no haremos más comentarios debido a que las discusiones legales están en curso”.

Además del caso de Zaghari-Ratcliffe, el gobierno británico e Irán también negocian una deuda británica con Teherán previa a la revolución islámica de 1979.

Zaghari-Ratcliffe fue sentenciada la semana pasada a un año más en prisión, dijo su abogada, bajo cargos de esparcir “propaganda contra el sistema” por su participación en una protesta frente a la embajada de Irán en Londres en 2009.

Eso sucedió luego de que completó su sentencia de cinco años en prisión en la república islámica después de ser declarada culpable de confabularse para derrocar al gobierno iraní, un cargo que ella, sus simpatizantes y grupos defensores de los derechos humanos rechazan.

Mientras Zaghari-Ratcliffe trabajaba en la Fundación Thomson Reuters, el órgano caritativo de la agencia noticiosa, fue detenida en el aeropuerto de Teherán en abril de 2016 cuando pretendía regresar a Gran Bretaña luego de visitar a su familia.

Su esposo, Richard Ratcliffe, dijo a The Associated Press que no estaba al tanto de que se esté negociando algún tipo de intercambio.

“No hemos escuchado nada”, declaró. “Desde luego, probablemente no nos enteraríamos, pero en estos momentos mi instinto es mantenerme escéptico”.

___

Lee reportó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Amir Vahdat en Teherán, Danica Kirka en Londres y Eric Tucker en Washington contribuyeron a este despacho.