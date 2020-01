$!EEUU no dará visa a canciller iraní para visita a la ONU

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos no le dará una visa al canciller de Irán para que viaje a las Naciones Unidas esta semana, argumentando que no hubo suficiente tiempo para procesar el pedido.

Mohammed Javad Zarif le dijo el martes al programa 'CBS This Morning” que el secretario de Estado Mike Pompeo le informó del asunto al secretario general de la ONU, quien a su vez notificó a Zarif.

El viaje de Zarif habría sido una oportunidad para que éste hablase del asesinato de un alto general iraní en Bagdad la semana pasada en un ataque aéreo estadounidense, una acción que ha escalado las tensiones entre los dos países. Irán ha prometido que tomará represalias.

El martes, un funcionario estadounidense dijo que la solicitud de visa para el viaje de Zarif no pudo ser procesada a tiempo, aunque no estaba claro si el pedido fue rechazado formalmente. Un rechazo formal crearía problemas legales que pudieran afectar solicitudes previas de visa y violar el acuerdo de país anfitrión de Estados Unidos con la ONU. El funcionario pidió preservar el anonimato porque no estaba autorizado a hablar oficialmente sobre el asunto.

Alireza Miryousefi, vocero de la misión de Irán en la ONU, dijo que Zarif solicitó la visa el 20 de diciembre, un día después de recibir la invitación del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar en una reunión ministerial el 9 de enero sobre la carta de la organización.

Bajo el acuerdo de 1947 entre Estados Unidos y las Naciones Unidas, las autoridades federales, estatales y locales estadounidenses “no deberán poner trabas al tránsito hacia o desde” la sede de la ONU para los representantes de los países miembros, con pocas excepciones. Y cuando Estados Unidos requiere visas, el acuerdo dice que “deberán ser otorgadas sin cobro lo más pronto posible”.

En el último año, Rusia y otros países ha dicho que Estados Unidos retuvo visas, impidiendo que sus funcionarios asistiesen a reuniones de la ONU.