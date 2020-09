El argentino Diego Cocca reconoce que al Atlas está muy golpeado

León (México), 1 sep (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas del fútbol mexicano, aseguró, después de la derrota de su conjunto por 2-1 ante el León, que su equipo está muy golpeado en el Apertura, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes.

'No me preocupa mucho que me hagan goles, el tema es no perder la solidez, y hoy no tuvimos esa solidez defensiva, este equipo está muy golpeado y hay que levantarlo', dijo el técnico al final del partido de la fecha siete del Apertura.

Atlas cayó 2-1 ante el León; tomó ventaja con una anotación del ecuatoriano Renato Ibarra, pero el cuadro de casa descontó con anotaciones del argentino Emmanuel Gigliotti y de Fernando Navarro, lo cual dejó a los Rojinegros en el último lugar, con cinco puntos.

Cocca llegó al Atlas para relevar al mexicano Rafael Puente. El de este lunes fue su segundo partido al frente del equipo; en su presentación, en la fecha seis, ganó como local 1-0 al Querétaro.

El argentino destacó el accionar de su equipo por lapsos del partido.

'Sabíamos que León es un equipo que juega bien, y nosotros debíamos tener cuidado; nos falta trabajo, nos lastimaron por la banda izquierda, pero tomo lo positivo que hicimos por momentos y el buen gol gracias a Renato', comentó.

El argentino reconoció que sus dirigidos no supieron manejar la ventaja que Ibarra les había dado en el minuto 10 y al descanso se fueron con el 2-1 en contra que no pudieron remontar.

'Nos costó el orden defensivo y luego con la expulsión de Ortega ya no pudimos pelear, la intención era buscar el empate, pero hoy das muchas ventajas cuando te quedas con un hombre menos y había que conservar el orden atrás'.

Cocca se lamentó que no pudieron repetir la actuación de la fecha seis, cuando vencieron al Querétaro.

'El partido pasado con Querétaro intentamos manejar la pelota y lo hicimos bien, pero es difícil sostener esa intensidad y hoy padecimos por esa situación; nos llevará tiempo lograrlo aunque sabemos que no tenemos mucho', concluyó.

Para la jornada ocho del certamen, Atlas recibirá al Cruz Azul el próximo sábado; León visitará al Necaxa un día antes.EFE