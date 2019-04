$!El censo en EEUU, eje de una dura pugna política y judicial, clave para los latinos

El impacto para los latinos

“Miedo legítimo”

Según el abogado del gobierno ante la Suprema, Noel Francisco, Ross tuvo que sopesar entre el “costo” y el “beneficio” de la pregunta y afirmó que quizás había otras motivaciones para no participar, que no estaban relacionadas con el origen de las personas, y sugirió que podía haber grupos que no participaran porque no les gusta el gobierno actual.

La jueza Sonia Sotomayor lo interpeló: “¿Está sugiriendo que los latinos están boicoteando el censo, que realmente no tienen un miedo legítimo?”.

El gobierno de Trump solicitó a la Suprema Corte que interviniera con urgencia, antes de que se pronunciaran los tribunales de apelaciones.

Uno de los temas del debate son las intenciones de Ross. En 2018 el secretario de Comercio dijo que su decisión obedeció a un pedido del Departamento de Justicia, luego quedó claro que fue el propio Ross quien pidió a su par que formulara la pregunta.

La oficina del censo había además advertido a Ross en 2018 que al menos 1,6 millones de personas se abstendrían de participar y después elevó la cifra a 6,5 millones de personas, sobre una población total de 320 millones.

