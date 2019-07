$!El FBI divulgará resultados de investigación por muertes de turistas en los próximos días

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), dijo que en los próximos días divulgará los resultados de sus pesquisas con las pruebas toxicológicas a turistas que murieron en hoteles y resorts de la República Dominicana, mientras estaban de vacaciones, pero las autopsias hechas en el país caribeño, que revelan que casi todos murieron por las mismas causas, han sembrado la duda entre los familiares inmediatos de los fallecidos y fallecidas.

La información del FBI, fue confirmada el sábado por el periódico The Washington Post, que se limitó a publicar que será en unos pocos días, sin dar una fecha específica.

El FBI se involucró en las investigaciones, después que muchos familiares de los muertos, contrataron investigadores privados en busca de la verdad, dice el reporte.

Los familiares de Miranda Schaup Werner, una apreciada psicóloga terapeuta de 41 años de edad, Nathaniel Holmes, de 63 y Cynthia Ann Day, de 49, ordenaron sus propias autopsias luego de las misteriosas muertes en mayo, informó el Washington Post.

Además, se realizará un examen de toxicología a Holmes y Day, la pareja comprometida de Maryland que fue encontrada muerta en su habitación en el resort Grand Bahía Príncipe de La Romana el 30 de mayo, cinco días después de hospedarse en el resort con un paquete de todo incluido.

Schaup Werner, de Allentown, Pensilvania, quien se hospedaba junto el hotel resort Luxury Bahía Príncipe Bouganville de la Romana, murió el 25 de mayo después de tomar una bebida en el mini bar de la habitación con su esposo.

Las autopsias realizadas a los cuerpos en la República Dominicana, que los tres murieron por insuficiencia respiratoria y edema pulmonar o exceso de líquido en los pulmones, similitud que puso en alerta a los familiares de los muertos, que siguen cuestionando la credibilidad de esos resultados.

“La familia quiere saber la verdad”, dijo Steven Bullock, el abogado de las familias de Holmes y Day.

“Ellos no quieren que las investigaciones sean sesgadas. No estoy sugiriendo que ese sería el caso, pero simplemente no quieren arriesgarse”, añadió el jurista.

El FBI ha estado asistiendo a las autoridades dominicanas en la investigación, que incluye el análisis de muestras de alcohol de uno de los centros turísticos Bahía Príncipe.

No se especificó si las pruebas de los federales se hacen en el laboratorio del FBI; creado en 1932, y es uno de los laboratorios de crimen más grandes y completos del mundo, que opera con tecnología de punta en Quántico, Virginia.

Sus expertos científicos y agentes del laboratorio viajan por el mundo y utilizan la ciencia y la tecnología para proteger a los Estados Unidos y apoyan a las autoridades policiales, de inteligencia, militares y forenses de otros países que soliciten su asistencia.