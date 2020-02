El New York Times reporta aumento trimestral de ganancias

NUEVA YORK (AP) — The New York Times Co. reportó el jueves un aumento del 20% en sus ganancias del cuarto trimestre, mientras el diario sigue sumando suscriptores a su versión digital, aunque los ingresos por publicidad, tanto en las versiones online como en la impresa, han bajado.

En 2019, el NYTimes se puso la meta de conseguir 10 millones de suscriptores para 2025 y en el trimestre pasado alcanzó los 5,3 millones de suscriptores en sus negocios digital e impreso. El diario cobra por el acceso a su contenido y además vende suscripciones por separado para sus crucigramas y recetas.

En el cuarto trimestre, tuvo 342.000 nuevos suscriptores nuevos. En todo 2019, se suscribieron más de un millón.

La empresa está haciendo una transición desde su tradicional negocio impreso a un modelo en línea más sostenible. Muchas cadenas de noticias han batallado para realizar cambios similares.

El NYTimes incrementará el precio de su suscripción digital mensual de 15 a 17 dólares, el primer aumento desde que lanzó esta versión en 2011. Esto afectará a 750.000 lectores para finales de año.

Las ganancias por suscripciones en el cuarto trimestre aumentaron 4,5% a 275,3 millones de dólares, mientras que los ingresos por publicidad bajaron 10,7% a 171,3 millones.

Los ingresos por publicidad impresa cayeron 10,5% a 79,1 millones de dólares, mientras que los ingresos por publicidad digital bajaron 10,8% a 92,2 millones. La venta de anuncios impresos ha ido en descenso desde hace mucho tiempo a medida que los lectores recurren más a internet para informarse. La compañía no ofreció una explicación para el declive digital aparte de decir que fue una comparación difícil con un fuerte trimestre de 2018. La empresa espera que los ingresos en este renglón sigan cayendo este trimestre.

The New York Times Co. informó que las ganancias generales del cuarto trimestre aumentaron 20% a 68,2 millones de dólares, mientras que los ingresos aumentaron 1% a 508,4 millones de dólares.

Para todo el año fiscal, la compañía con sede en Nueva York reportó ganancias de 140 millones de dólares e ingresos por 1.810 millones de dólares.